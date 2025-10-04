Greta Thunberg foi maltratada em Israel, dizem ativistas da flotilha na chegada à Turquia

Por Ece Toksabay e Alvise Armellini

ANKARA/ROMA (Reuters) - Cerca de 137 ativistas detidos por Israel por participarem de uma flotilha que buscava levar ajuda a Gaza chegaram à Turquia no sábado após serem deportados, com dois alegando que a ativista sueca Greta Thunberg foi maltratada durante sua detenção.

Israel não comentou imediatamente as novas alegações, mas seu Ministério das Relações Exteriores descreveu anteriormente os relatos de que os detidos haviam sido maltratados como "mentiras completas".

Os ativistas que aterrissaram no Aeroporto de Istambul incluíam 36 cidadãos turcos, bem como cidadãos dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Marrocos, Itália, Kuwait, Líbia, Malásia, Mauritânia, Suíça, Tunísia e Jordânia, disseram fontes do Ministério das Relações Exteriores da Turquia.

Dois deles, Hazwani Helmi, cidadão malaio, e Windfield Beaver, cidadão americano, disseram à Reuters no aeroporto que testemunharam Thunberg sendo maltratada, dizendo que ela foi empurrada e forçada a usar uma bandeira israelense.

"Foi um desastre. Eles nos trataram como animais", disse Helmi, 28 anos, acrescentando que os detentos não recebiam comida limpa ou água e que medicamentos e pertences foram confiscados.

Beaver, 43 anos, disse que Thunberg foi "tratada de forma terrível" e "usada como propaganda", descrevendo como ela foi empurrada para uma sala quando o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema direita, chegou.

Israel enfrentou condenação internacional depois que seus militares interceptaram todos os cerca de 40 barcos de uma flotilha que levava ajuda a Gaza e detiveram mais de 450 ativistas.

O Ministério das Relações Exteriores israelense escreveu no X que todos os ativistas detidos estavam "seguros e em boas condições de saúde", acrescentando que estava empenhado em concluir as deportações restantes "o mais rápido possível".

Em um post separado no X, acusou alguns membros da flotilha de "obstruir deliberadamente" o processo de deportação, sem fornecer provas. A Reuters não conseguiu verificar a alegação de forma independente.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse que 26 italianos estavam a bordo do voo da Turkish Airlines, com outros 15 ainda detidos em Israel e prontos para serem expulsos nos próximos dias - juntamente com ativistas de outras nações.

Um primeiro grupo de italianos da flotilha - quatro parlamentares - chegou a Roma na sexta-feira.

"Aqueles que estavam agindo legalmente eram as pessoas a bordo dos barcos; aqueles que agiram ilegalmente foram os que os impediram de chegar a Gaza", disse Arturo Scotto, um dos legisladores italianos que participaram da missão, em uma coletiva de imprensa em Roma.

"Fomos brutalmente impedidos... brutalmente tomados como reféns", disse Benedetta Scuderi, outra parlamentar italiana.

De acordo com a Adalah, um grupo israelense que oferece assistência jurídica aos membros da flotilha, alguns detidos não tiveram acesso a advogados, água, medicamentos e banheiros.

Eles também foram "forçados a se ajoelhar com as mãos amarradas com zíper por pelo menos cinco horas, depois que alguns participantes gritaram 'Palestina Livre'", disse Adalah.

Israel negou as alegações. "Todas as alegações da Adalah são completamente mentirosas. É claro que todos os detidos (...) tiveram acesso a água, comida e banheiros; não lhes foi negado o acesso a um advogado, e todos os seus direitos legais foram totalmente respeitados", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores à Reuters.

A flotilha, que zarpou no final de agosto, marcou a última tentativa dos ativistas de desafiar o bloqueio naval israelense ao enclave palestino de Gaza, onde Israel vem travando uma guerra desde o ataque mortal do grupo militante palestino Hamas a Israel em outubro de 2023.

As autoridades israelenses denunciaram repetidamente a missão como um golpe e advertiram contra a violação de um "bloqueio naval legal".

(Reportagem de Ali Kucukgocmen em Istambul, Alexander Cornwell em Tel Aviv e Alvise Armellini em Roma. Reportagem adicional de Pesha Magid em Jerusalém.)