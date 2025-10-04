Governo de SP confirma 2ª morte por intoxicação por metanol

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou a segunda morte decorrente de intoxicação por metanol.

O que aconteceu

Nova vítima da intoxicação por metanol é um homem de 46 anos. O outro óbito, confirmado ontem (3), também foi de um homem, de 54 anos. Além das duas mortes, o estado registrou mais 14 casos confirmados.

Outras 148 notificações seguem em investigação. Entre elas, há sete mortes em apuração: quatro na capital paulista, duas em São Bernardo do Campo e uma em Cajuru. Todos os óbitos em investigação são de homens.

Ao todo, foram contabilizados 162 casos suspeitos. Entre eles, 15 já foram descartados.

Ministério da Saúde também divulgou balanço

Mais cedo, o Ministério da Saúde disse que o Brasil continua com 11 de casos de intoxicação por metanol confirmados laboratorialmente. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a pasta investiga outras 116 suspeitas espalhadas por 12 estados.

Segundo o ministro, 12 estados contataram o governo federal para reportar casos suspeitos até a manhã de hoje. As investigações estão abertas em Pernambuco, Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Roraima, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí e Goiás. No Piauí, onde Padilha cumpriu agenda hoje, um caso é investigado na cidade de Parnaíba.

São, no conjunto do país, 127 casos notificados como suspeitos ou confirmados. Nesses 127, temos 11 com confirmação laboratorial.

Alexandre Padilha

Ministério recomendou que todos os estados comunicassem imediatamente as suspeitas clínicas sobre intoxicação por metanol. A medida foi tomada para agilizar tratamento das possíveis vítimas e para auxiliar a polícia na investigação de casos sobre origem das bebidas contaminadas.

Hoje, o governo federal também anunciou a compra de 2.500 tratamentos de fomepizol, droga considerada antídoto para intoxicações por metanol. O remédio foi comprado com uma farmacêutica do Japão um dia após o Brasil publicar um chamamento de emergência para indústrias internacionais que produzem a droga.

Valor dos tratamentos não foi divulgado pelo governo até o momento. Segundo Padilha, na última semana, agências de dez países diferentes foram acionadas e sete empresas com histórico de produção do fomepizol foram procuradas no mundo, já que o antídoto "não é um medicamento de grande circulação". Devido à emergência, não foi necessário abrir licitação para a compra.

O fomepizol barra a enzima que, durante a metabolização do metanol, o transforma em formaldeído e em ácido fórmico, que interfere no organismo. Ele é vendido em ampolas de 1,5 ml, que são injetadas nos pacientes, mas não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos do país.

Secretária da pasta tranquilizou a população e disse que antídoto que o Brasil tem hoje é suficiente para pacientes. "O etanol dá conta do que a gente tem hoje. A gente não precisa criar pânico na população, porque o que a gente tem disponível ajuda, e muito", afirmou a secretária de Vigilância em Saúde Mariângela Batista Galvão Simão em entrevista à GloboNews.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.