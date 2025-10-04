Topo

Russell (Mercedes) conquista pole do GP de Singapura; Bortoleto larga em 16º

04/10/2025 11h10

O piloto britânico da Mercedes, George Russell, vai largar na pole position do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação neste sábado (4). 

No complicado circuito de rua de Marina Bay, Russell superou o holandês Max Verstappen (Red Bull), que ficou em segundo. 

Atrás deles estarão o atual líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri (McLaren), e o outro piloto da Mercedes, o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi eliminado no Q1 e vai largar na 16ª posição.

