EUA, Israel e Hamas devem discutir plano de paz em Gaza em reunião no Egito
Uma delegação do Hamas embarcou para Cairo, no Egito, hoje para discutir os próximos passos no caminho de um cessar-fogo com Israel, afirmaram canais de notícias internacionais.
O que aconteceu
Expectativa é de que reunião entre representantes de Israel, Hamas e Estados Unidos seja feita neste fim de semana. A ida delegação do grupo extremista foi confirmada pelos canais Al-Hadath, da Arábia Saudita, e CNN, dos Estados Unidos.
Além da delegação do Hamas, o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner, embarcaram para a negociação. A informação foi confirmada por fontes americanas ao jornal Times of Israel.
Não há detalhes sobre quem vai representar Israel na reunião. A expectativa, porém, é de que uma delegação do país de Netanyahu também compareça ao Egito.
Reunião de alinhamento deve esclarecer os próximos passos em Gaza após Hamas acenar positivamente à proposta de Donald Trump para cessar-fogo. Os Estados Unidos tinham dado até o domingo para que o grupo respondesse à proposta de 20 pontos que previa o fim imediato da guerra.
Apesar de afirmar que libertaria os reféns, o Hamas não falou sobre alguns pontos importantes do acordo, como o desarmamento total. Também não ficou claro quando e como os reféns, vivos e mortos, seriam liberados.
Entenda quais pontos do acordo ainda não estão claros:
Não há no pronunciamento do Hamas, de Israel ou dos EUA uma previsão de quando ou como os reféns serão entregues. O plano dos EUA previa que reféns fossem entregues em até 72 horas, mas um oficial do Hamas afirmou que o prazo era "irrealista" ao canal Aj Jazeera.
Hamas disse que vai cumprir "fórmula de troca contida na proposta" dos EUA, desde que "as condições de campo para a troca sejam atendidas". A expectativa é de que reuniões para detalhar os pormenores do acordo aconteçam amanhã no Egito.
Grupo extremista também não comentou sobre a ordem de desarmamento exigida pelo governo dos EUA. Entre os pontos enviados pelos Estados Unidos está a promessa de anistia para os extremistas que desistirem das suas armas, com uma "passagem segura" para os países que quiserem recebê-los.
Eles também não comentaram sobre a ordem de não exercer mais papéis no governo de Gaza no futuro. Na carta, o Hamas mencionou que "renova seu compromisso para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes" apoiados por árabes e islâmicos e com base em um "consenso nacional".