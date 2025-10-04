Antipetismo vira marketing e aquece movimento em açougue de Goiânia

Com cortes de carne com fotografias de líderes da direita e cartazes polêmicos na porta, açougue de Goiânia virou notícia no país inteiro com faixas contra petistas nesta semana.

O que aconteceu

Frases que buscam afugentar clientes petistas estão em duas placas estampadas na entrada do Frigorífico Goiás, em uma das principais vias de Goiânia. "Ladrão aqui não é bem-vindo. E quem apoia ladrão, também não." A mensagem substitui a antiga, que dizia que os petistas não eram bem-vindos ali.

Após uma ação do Ministério Público de Goiás, a Justiça determinou que a primeira placa contra apoiadores do PT fosse removida. Mas o clima político hostil ainda orbita na unidade da avenida Jamel Cecílio.

A movimentação no açougue é grande. Clientes, por vezes com carros de luxo, param diante da placa, riem e registram a frase com seus celulares.

Frase que atacava petistas foi substituída por outra nada simpática Imagem: Théo Mariano de Almeida/UOL

Ao UOL, uma funcionária disse que o movimento cresceu com a situação, mas não só de clientes satisfeitos. "Nós vemos os petistas virem aqui reclamar. Lá fora, em frente à placa, o pessoal já começa a xingar e depois entra aqui criando ainda mais confusão. Eu já até fui ameaçada", contou a jovem, que preferiu não se identificar.

No local, durante a permanência da equipe de reportagem, um homem passou xingando o estabelecimento. "Bolsonarista bandido, ladrão, vocês têm que se foder", gritou o homem, que acelerou o carro que dirigia na sequência.

Uma vendedora ambulante que fica na porta do estabelecimento, por outro lado, disse que os ataques são raros. "Olha, eu fico aqui vários dias, nunca tinha visto um ataque. Esse foi o primeiro", relatou ao apontar na direção tomada pelo carro do homem que passou xingando.

Picanha conservadora

Dentro do estabelecimento, uma prateleira chama a atenção da clientela com imagens de personalidades conservadoras. Três tipos de picanha diferentes são vendidos: a Picanha Black, estampada com foto do ex-presidente Jair Bolsonaro; a Picanha Americana, ilustrada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; e a Picanha Argentina, com Javier Milei na embalagem. O cantor Gusttavo Lima também aparece em outro tipo de carne.

Personalidades da direita ilustram carnes do estabelecimento Imagem: Théo Mariano de Almeida/UOL

A Picanha Black, que tem Bolsonaro, é a mesma apontada no cartaz da promoção com a frase polêmica, na entrada do açougue. Para dois clientes que fizeram até foto com a placa, o estabelecimento merece "nota mil" pela ação. "Eles precisam tratar esses vagabundos assim", afirmou um dos entrevistados, que também não quis se identificar.

Para vários outros clientes, política não tem nada a ver com a compra no local. Uma cliente disse "não dar muita moral para política", enquanto outro disse que sua ida ao açougue "não tem nada a ver com questões políticas". Murilo, Paulo e Gustavo, outros três clientes que deixaram o local com diversas compras, disseram que "quanto mais confusão, melhor". "O que importa é o preço baixo e a qualidade do produto", disse um, enquanto os outros dois concordavam.

Posição política como marketing

Cliente fiel do estabelecimento, a empresária Anne Amaral, 33, disse que o posicionamento do frigorífico foi o que a atraiu ao local. "A postura do proprietário com a visão antipetista foi algo que me chamou a atenção", disse a empresária, que também destacou "alta qualidade no atendimento e nos produtos".

Anne acha engraçada a apresentação das carnes com as fotos dos líderes políticos nas embalagens. "Querendo ou não, isso remete a algo diretamente ligado à direita e ao agro, que são duas pautas que defendo", afirmou.

Denúncia ao MP e Procon

O deputado estadual Mauro Rubem (PT) foi o responsável por denunciar o estabelecimento após a placa ser colada na porta de entrada do frigorífico. O cartaz foi fixado no dia 7 de setembro deste ano. Após a denúncia, o Ministério Público acionou o empreendimento. Com a ação, a Justiça determinou a retirada do adesivo com a mensagem e a proibição de qualquer comunicação da mesma natureza tanto nas redes sociais quanto no próprio açougue.

Eu acho que ele faz ações profundamente violentas, é um violador de direitos humanos. Ele colabora com todos os tipos de violência, porque pratica um ato violento

Deputado estadual Mauro Rubem

Nas redes sociais, o proprietário do frigorífico, Leandro Batista Nóbrega, publicou no dia 25 de setembro um vídeo contra o deputado. "Você é um vagabundo socialista, rapaz", disse em um dos trechos. "Você é uma vergonha para o Estado de Goiás, deputado [Mauro Rubem]. Eu quero encontrar com você no tribunal, seu marginal", disse Nóbrega em seu desabafo. "Petista aqui não é proibido de entrar no Frigorífico Goiás. Ele não é bem-vindo. Isso não significa que é proibido, seu vagabundo", completou.

Mauro Rubem informou que deve acionar novamente a Justiça após os ataques recebidos. "Reitero a decisão de recorrer judicialmente aos ataques que sofri como forma educativa para ele e para a sociedade, porque as pessoas podem e devem ter ideias diferentes, mas ninguém pode agredir por isso." O parlamentar afirmou ainda que vai acionar novamente o MP sobre a nova placa instalada, com objetivo de proibir o empresário de "burlar" a decisão.