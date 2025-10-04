Topo

Sem brasileiros, Israel diz que deportou ativistas da flotilha à Turquia

Membros de flotilha com ajuda humanitária para Gaza são presos por Israel Imagem: 1.out.2025- Handout / Global Sumud Flotilla / AFP)
Do UOL, em São Paulo

04/10/2025 11h00

Israel anunciou hoje que deportou 137 ativistas detidos durante a flotilha de ajuda humanitária para Gaza.

O que aconteceu

Grupo foi colocado em avião para a Turquia hoje, informou o Ministério das Relações Exteriores de Israel. Esta é a primeira leva de deportações anunciada pelo país, que interceptou mais de 40 barcos que seguiam com ajuda humanitária para Gaza no começo deste mês.

Número de deportados é menos da metade dos 473 ativistas que foram presos tentando levar a ajuda humanitária a Gaza no começo do mês. Israel alega que os grupos estão "deliberadamente obstruindo o processo de deportação, preferindo permanecer em Israel".

Nenhum dos 14 brasileiros que foram detidos na flotilha e estão presos no país foram deportados no voo para a Turquia. Os deportados são cidadãos dos Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Kwait, Líbia, Argélia, Mauritânia, Malásia, Bahrein, Marrocos, Suíça, Tunísia e Turquia, segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Brasileiros seguem detidos na prisão de Ketziot, localizada no deserto de Neguev. Segundo o Itamaraty, eles estão "bem diante da situação" e são submetidos aos trâmites jurídicos das autoridades israelenses e aguardam a deportação.

Dos 15 brasileiros membros da delegação brasileira que rumava a Gaza, 14 estão detidos. O único que não foi apreendido é Hassan Massoud, correspondente da Al Jazeera, que tem passaporte brasileiro e estava em um barco de observadores, com políticos e jornalistas. A embarcação em que Hassan - que está na contagem de nacionais - estava não entrou na zona proibida pelas autoridades israelenses.

Entenda o caso

Flotilha Global Sumud ("resiliência" em árabe) zarpou em setembro de Barcelona levando a bordo ativistas e personalidades políticas. Os grupos viajaram em embarcações separadas e chegaram perto das águas do enclave no começo de outubro, após um mês de viagem.

Na quarta-feira (1º), a Marinha israelense começou a interceptar embarcações. Entre os ativistas detidos estavam representantes do Brasil, Argentina, México e Espanha. A ativista sueca Greta Thunberg, o brasileiro Thiago Ávila, a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau e Mandla Mandela, neto de Nelson Mandela, também estavam nas embarcações.

Fotilha afirma que tem intenção de transportar ajuda para o território palestino que, segundo a ONU, sofre com a fome extrema. No entanto, Israel impõe um bloqueio naval no entorno do território, onde há quase dois anos seu exército trava uma guerra contra o movimento islamista palestino Hamas, iniciada após o ataque de 7 de outubro de 2023.

O ataque do grupo extremista em 7 de outubro de 2023 provocou a morte de 1.219 pessoas em Israel. A maioria das vítimas é composta por civis, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais.

A ofensiva israelense em represália matou pelo menos 66.225 pessoas na Faixa de Gaza, também civis na maioria. Os dados são do Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.

