Europeus em alerta após drones sobrevoarem aeroportos do bloco; Munique retoma voos

A Europa está em estado de alerta diante de uma série de drones vistos sobrevoando seus aeroportos em meio às tensões com a Rússia. Na semana passada, Dinamarca e Noruega fecharam temporariamente aeroportos após detectarem drones em seus espaços aéreos. Polônia e Romênia denunciaram incursões semelhantes em setembro, e a Estônia afirmou que três caças russos violaram seu espaço aéreo. Em Munique, na Alemanha, os voos foram retomados neste sábado (4) após um alerta que obrigou o fechamento de seu aeroporto pela segunda noite consecutiva.

O aeroporto de Munique, no sul da Alemanha, retomou "progressivamente" os voos na manhã deste sábado, mas são esperados atrasos depois de ter fechado na sexta-feira pela segunda noite consecutiva devido a um alerta de drones. Ao todo, 46 decolagens tiveram de ser canceladas ou adiadas para sábado, afetando 6.500 passageiros.

Um porta-voz da polícia alemã indicou que houve "dois avistamentos simultâneos confirmados por patrulhas policiais pouco antes das 23h [18h de Brasília] nas áreas próximas às pistas norte e sul". Segundo ele, "os drones se afastaram imediatamente, antes que pudessem ser identificados". A primeira interrupção, na quinta-feira (2), provocou o cancelamento de mais de 30 voos e deixou cerca de 3 mil passageiros ilhados no aeroporto.

O ministro alemão do Interior, Alexander Dobrindt, classificou o primeiro incidente como um "alerta" sobre a ameaça representada pelos drones. "A corrida entre a ameaça dos drones e a defesa contra drones está ficando cada vez mais difícil", disse ele ao jornal Bild, defendendo mais financiamento e pesquisa sobre o tema em nível nacional e europeu.

O governo alemão deve aprovar na próxima quarta-feira um projeto de lei que permitirá ao Exército derrubar drones quando necessário.

Esses episódios intensificam o clima de insegurança provocado pela guerra na Ucrânia. A Dinamarca elevou o tom, com a primeira-ministra Mette Frederiksen afirmando que apenas um país "representa uma ameaça à segurança da Europa, e esse país é a Rússia".

Moscou, por sua vez, "rejeita firmemente" qualquer sugestão de seu envolvimento. O presidente russo Vladimir Putin acusou a Europa de alimentar a "histeria" para justificar o aumento nos gastos militares.

Na quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou que tais incursões demonstram a intenção de Moscou de "escalar" sua agressão.

Em resposta ao crescente risco, os 27 países da União Europeia se reuniram na quinta-feira em Copenhague para discutir um plano de defesa que inclui a criação de um "muro antidrones".