EUA divulgam modelo de nova moeda de US$ 1 com rosto de Trump estampado

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou ontem rascunhos de um projeto de moeda de US$ 1 estampada com o rosto do presidente Donald Trump. A peça faria parte das comemorações dos 250 anos da declaração de independência do país, em 2026.

O que aconteceu

Um lado da moeda rascunhada mostra Trump de perfil, com a palavra "liberty" (liberdade) acima. Abaixo do desenho, aparece a inscrição "1776-2026", em referência à data da independência dos Estados Unidos, conforme imagens divulgadas no X pelo secretário do Tesouro, Brandon Beach, e posteriormente pelo próprio departamento.

Outro lado traz republicano com punho cerrado erguido. O desenho é acompanhado da frase "fight, fight, fight" (lute, lute, lute), em referência ao que Trump disse após o atentado que sofreu em julho de 2024 durante um comício de sua campanha eleitoral. Uma bandeira dos EUA aparece ao fundo.

Embora o desenho final da moeda de US$ 1 ainda não tenha sido selecionado para comemorar o semiquincentenário [250 anos] dos Estados Unidos, este primeiro rascunho reflete bem o espírito duradouro do nosso país e da democracia, mesmo diante de imensos obstáculos.

Porta-voz do Tesouro dos EUA em comunicado

Secretário do Tesouro publicou que mais informações serão compartilhadas após shutdown, que paralisou serviços federais do governo. "Não há fake news aqui. Esses primeiros rascunhos para honrar o aniversário de 250 anos da América e o presidente Donald Trump são reais. Ansioso para compartilhar mais em breve, após a paralisação obstrucionista do governo dos Estados Unidos terminar", afirmou Beach.

Debate sobre legalidade da nova moeda

Congresso dos EUA aprovou, em 2020, lei que permite ao Tesouro cunhar moedas de US$ 1 "com designs emblemáticos do semiquincentenário dos EUA". A autorização passa a valer em 2026, ano das comemorações.

Discussões sobre legalidade da moeda proposta repercutiram rapidamente nas redes sociais. Isso porque a lei aprovada há cinco anos específica que "nenhum retrato de cabeça e ombros ou busto de qualquer pessoa, viva ou morta, e nenhum retrato de uma pessoa viva pode ser incluído no desenho do verso de qualquer moeda" criada para marcar a data comemorativa.

Especialistas jurídicos avaliam que Tesouro tenta burlar lei de 2020. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, os desenhos divulgados pelo órgão apresentam uma figura mais ampla de Trump no verso da moeda, o que, segundo eles, pode não se enquadrar na proibição de "retratos de cabeça e ombros ou bustos".

Outra lei norte-americana, de 1866, proíbe que rostos de pessoas vivas sejam estampados em cédulas. A legislação, porém, se refere ao papel-moeda produzido pelo Departamento de Gravura e Impressão do país. Já as moedas norte-americanas são cunhadas por um órgão diferente, a Casa da Moeda dos EUA.

Emenda legislativa aprovada em 1792 proíbe representações de presidente ou ex-presidente vivo em moedas. O texto, porém, se aplica a moedas de US$ 1 cunhadas especificamente para homenagear presidentes dos EUA, não emitidas por outros motivos, como o 250º aniversário do país.

*Com Reuters