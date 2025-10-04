Escolha de nome de bebê vira negócio nos EUA; 'expert' cobra até R$ 160 mil

Em uma nova onda que cresce com as redes sociais, consultoras nos Estados Unidos oferecem um serviço a pais interessados em receber sugestões de nomes para seus bebês.

O que aconteceu

Diferentes "experts" estão ganhando notoriedade por prestarem esse tipo de auxílio a seus clientes. Este grupo de especialistas é pago para orientar pais que estão em dúvida em qual nome devem escolher para os próprios filhos.

Taylor Humphrey, responsável pela What's In a Baby Name, tem quase 70 mil seguidores no TikTok e mais de 31 mil no Instagram. Além de doula, ela tem experiência em marketing e se descreve como uma "nerd de nomes", com milhares de planilhas do Excel recheadas de opções. Em seus perfis, ela compartilha, por exemplo, dicas de nomes inspirados em períodos da história, como o Renascimento e o Barroco; nomes inspirados nos meses do ano; e nomes católicos (abaixo).

A norte-americana diz oferecer uma gama de serviços cujos valores dependem "do orçamento e do nível de suporte" desejado pelos clientes. Conforme o portal oficial da What's In a Baby Name, Taylor realiza uma consulta online com os pais e envia um formulário a ser preenchido pela família. A partir daí, ela elabora uma lista de nomes personalizada, com os respectivos significados, as origens, as variantes de grafia e o histórico de popularidade, por exemplo.

Os pacotes podem chegar aos US$ 30 mil, cerca de R$ 160 mil, conforme cotação atual. A opção "Concierge Completo Para Nomes de Bebês" é descrita como "luxuosa" e garante serviços adicionais, como: encontros presenciais, festa para revelação do nome, auxílio para criação de uma "marca para o bebê", avaliação de um genealogista para criar uma lista de nomes com base na árvore genealógica da família, e até mesmo a contratação de um grupo de especialistas para discutir as sugestões.

Segundo o jornal norte-americano "San Francisco Chronicle", a carreira de consultora de nomes surgiu como uma oportunidade de mercado vista por Taylor. Ao começar a compartilhar na internet suas sugestões de nomes de bebês há cerca de 10 anos, ela não imaginaria que seu gosto pelo assunto poderia se tornar um negócio. A especialista já ajudou a escolher o nome de mais de 500 crianças e vem se consolidando especialmente entre as famílias "endinheiradas" da região.

Quer apenas um e-mail com algumas recomendações personalizadas de nomes para bebês? São US$ 200 [pouco mais de R$ 1.000]. Precisa de algo mais aprofundado? Qualquer um dos serviços mais sofisticados de Taylor, que começam em US$ 10.000 [mais de R$ 53 mil], equivale ao 'tratamento VIP'. Trecho de reportagem do San Francisco Chronicle

Alguns pais, segundo Taylor, a procuram com pedidos "urgentes". Casais que ainda estão na maternidade, por exemplo, ligam para a consultora para solicitar ajuda, pois não podem deixar o hospital sem que a certidão de nascimento seja devidamente preenchida. Nestes casos, a especialista auxilia na escolha do primeiro ou do segundo nome, a depender da requisição, e a família é liberada.

O site Nameberry também oferece este tipo de serviço e conta com quase 82 mil seguidores no Instagram. Em seu perfil, a Nameberry publica sugestões de nomes, curiosidades sobre o tema e dicas sobre "como nomear seu bebê como homenagem aos avós". Pamela Redmond, diretora-executiva do portal, explica que os pais, inicialmente, buscam um nome único ou individual. "Mas, no fundo, as famílias não querem isso. A maioria dos consultores de nomes de bebês vende uma ideia ampla do que constitui bom gosto", explicou Pamela ao San Francisco Chronicle.

Conforme as especialistas, as redes sociais aumentaram a pressão que os pais sentem ao escolher um nome. Enquanto sites mapeiam tendências de popularidade, estudos exploram correlações entre nomes de crianças e seu possível sucesso no futuro. De acordo com os "experts", o nome perfeito quase sempre deve ser incomum, mas não estranho; simples, mas não básico; moderno, mas não que esteja "na moda".