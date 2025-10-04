Equador revoga licença ambiental para projeto de mineração de ouro da canadense DPM

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - O Equador revogou a licença ambiental concedida à empresa de mineração canadense DPM Metals para o desenvolvimento de Loma Larga, um projeto de ouro em uma área ambientalmente sensível, informou o governo no sábado.

A decisão segue a forte oposição de moradores e autoridades da província de Azuay, onde o projeto Loma Larga está localizado. Eles argumentam que o desenvolvimento do projeto afetaria a reserva de água de Quimsacocha, representando riscos significativos à saúde das comunidades locais.

O Ministério do Meio Ambiente e Energia do Equador informou em um comunicado que a decisão foi resultado de relatórios técnicos apresentados pelas autoridades locais de Cuenca e Azuay, responsáveis pelos sistemas locais de água potável e irrigação.

"O governo nacional reafirma seu compromisso com os direitos da natureza, com a defesa das fontes de água e, de acordo com o princípio da precaução, com a proteção da saúde e do bem-estar da população de Cuenca e Azuay", afirmou.

A DPM, que adquiriu o projeto em 2021, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Esperava-se que o projeto Loma Larga recebesse investimentos de US$ 419 milhões para uma produção média anual de cerca de 200.000 onças de ouro durante seus primeiros cinco anos de operação, de acordo com a DPM.

Em agosto, o governo equatoriano já havia suspendido as atividades relacionadas ao projeto até que a empresa divulgasse um plano de gestão ambiental, apesar de ter concedido a ela uma licença um mês antes para iniciar a construção.

Apesar de possuir depósitos significativos de ouro e cobre, as recentes decisões judiciais do Equador e a oposição local muitas vezes interromperam os projetos de mineração. Atualmente, apenas duas empresas de mineração operam no país.

A Reserva Quimsacocha se estende por mais de 3.200 hectares e abrange o ecossistema andino "paramo".

Suas nascentes formam uma das principais fontes de água do país sul-americano. A empresa havia se comprometido a implementar uma gestão ambiental eficiente e responsável na área.

(Reportagem de Alexandra Valencia)