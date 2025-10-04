Topo

Notícias

Equador revoga licença ambiental para projeto de mineração de ouro da canadense DPM

04/10/2025 14h17

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - O Equador revogou a licença ambiental concedida à empresa de mineração canadense DPM Metals para o desenvolvimento de Loma Larga, um projeto de ouro em uma área ambientalmente sensível, informou o governo no sábado.

A decisão segue a forte oposição de moradores e autoridades da província de Azuay, onde o projeto Loma Larga está localizado. Eles argumentam que o desenvolvimento do projeto afetaria a reserva de água de Quimsacocha, representando riscos significativos à saúde das comunidades locais.

O Ministério do Meio Ambiente e Energia do Equador informou em um comunicado que a decisão foi resultado de relatórios técnicos apresentados pelas autoridades locais de Cuenca e Azuay, responsáveis pelos sistemas locais de água potável e irrigação.

"O governo nacional reafirma seu compromisso com os direitos da natureza, com a defesa das fontes de água e, de acordo com o princípio da precaução, com a proteção da saúde e do bem-estar da população de Cuenca e Azuay", afirmou.

A DPM, que adquiriu o projeto em 2021, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Esperava-se que o projeto Loma Larga recebesse investimentos de US$ 419 milhões para uma produção média anual de cerca de 200.000 onças de ouro durante seus primeiros cinco anos de operação, de acordo com a DPM.

Em agosto, o governo equatoriano já havia suspendido as atividades relacionadas ao projeto até que a empresa divulgasse um plano de gestão ambiental, apesar de ter concedido a ela uma licença um mês antes para iniciar a construção.

Apesar de possuir depósitos significativos de ouro e cobre, as recentes decisões judiciais do Equador e a oposição local muitas vezes interromperam os projetos de mineração. Atualmente, apenas duas empresas de mineração operam no país.

A Reserva Quimsacocha se estende por mais de 3.200 hectares e abrange o ecossistema andino "paramo".

Suas nascentes formam uma das principais fontes de água do país sul-americano. A empresa havia se comprometido a implementar uma gestão ambiental eficiente e responsável na área.

(Reportagem de Alexandra Valencia)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

'Fomos tratados como animais', denunciam ativistas da flotilha para Gaza após deportação

Greta Thunberg diz que Israel a prendeu em cela 'infestada de percevejos'

Milhares de pessoas vão às ruas em Barcelona em protesto pela Palestina

Hamas e Israel terão diálogos no domingo e na segunda sobre reféns e prisioneiros

Hamas e Israel terão diáogos indiretos no Egito neste domingo sobre os reféns (mídia afiliada ao Estado)

Israel diminui ataques a Gaza após Trump exigir fim de bombardeios

Trump agradece a Israel por 'chance' para paz e diz para Hamas ter pressa

Hermès combina legado equestre e sensualidade na Semana da Moda de Paris

Arsenal e Tottenham vencem e colocam pressão sobre Liverpool

Trump adverte Hamas que 'não vai tolerar nenhum atraso' na aplicação de seu plano

China fornece inteligência à Rússia sobre alvos na Ucrânia, diz Ucrânia