Topo

Notícias

Enviado e genro de Trump vão ao Egito negociar libertação de reféns em Gaza

04/10/2025 11h47

O enviado do presidente Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Wikoff, e seu genro, Jared Kushner, viajam ao Egito neste sábado (4) para finalizar as negociações sobre os termos da liberação dos reféns em Gaza, anunciou a Casa Branca. 

Witkoff e Kushner estarão no país árabe para concluir as condições das libertações, declarou à AFP um funcionário da Presidência americana sob a condição do anonimato. 

Trump pediu a Israel, na sexta-feira, que "cesse imediatamente o bombardeio de Gaza" para permitir a libertação dos reféns após o movimento islamista palestino anunciar a aceitação de seu plano.

mlm/ksb/dga/dg/jc/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Milhares de pessoas desafiam proibição à Marcha do Orgulho na Hungria

Governo anuncia compra de 2,5 mil unidades de fomepizol para intoxicação por metanol

Grupo com 137 ativistas da flotilha de Gaza chegam a Istambul, diz governo turco

Fotografia brasileira é destaque em festival francês que explora o tema 'Habitar'

Caipirinha suspensa: casos de intoxicação por metanol geram medo no Brasil

Lesão de Yamal é complicada e Flick não define data de retorno ao Barcelona

Takaichi é eleita líder de seu partido e pode se tornar a primeira mulher premiê do Japão

Quarto dia de protestos pró-palestina na Itália reune multidão em Roma

STF forma maioria para manter Moro como réu em ação sobre calúnia a Gilmar

EUA, Israel e Hamas devem discutir plano de paz em Gaza em reunião no Egito

Russell (Mercedes) conquista pole do GP de Singapura; Bortoleto larga em 16º