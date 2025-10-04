Enviado e genro de Trump vão ao Egito negociar libertação de reféns em Gaza

O enviado do presidente Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Wikoff, e seu genro, Jared Kushner, viajam ao Egito neste sábado (4) para finalizar as negociações sobre os termos da liberação dos reféns em Gaza, anunciou a Casa Branca.

Witkoff e Kushner estarão no país árabe para concluir as condições das libertações, declarou à AFP um funcionário da Presidência americana sob a condição do anonimato.

Trump pediu a Israel, na sexta-feira, que "cesse imediatamente o bombardeio de Gaza" para permitir a libertação dos reféns após o movimento islamista palestino anunciar a aceitação de seu plano.

