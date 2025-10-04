Proposta dos EUA acaba com a guerra? Dúvidas sobre acordo de Israel e Hamas

O grupo extremista Hamas sinalizou ontem que pretende libertar reféns que ainda estão na Faixa de Gaza em um acordo proposto por Donald Trump. Apesar de ser considerado positivo, o aceno trouxe uma série de dúvidas sobre os termos e prazos de um possível cessar-fogo.

Guerra vai acabar?

A proposta menciona o "fim imediato da guerra" quando os dois lados aceitarem o acordo, mas isso ainda não aconteceu. Segundo um dos pontos da proposta dos EUA, os ataques serão paralisados em um preparo para "a retirada completa em etapas" das linhas de batalha.

Após a divulgação da carta do Hamas, Israel continuou os bombardeios na Cidade de Gaza, que deixaram ao menos 20 mortos, segundo autoridades palestinas. As Forças de Defesa de Israel afirmaram que conduzem "operações defensivas" no local, incluindo ataques aéreos contra "ameaças às forças".

Quando os reféns serão libertados?

Não há no pronunciamento do Hamas, de Israel ou dos EUA uma previsão de quando ou como os reféns serão entregues. A inteligência de Israel estima que cerca de 50 reféns tomados em 7 de outubro de 2023 ainda estejam no enclave, 20 deles vivos.

Grupo disse que vai cumprir "fórmula de troca contida na proposta" dos EUA, desde que "as condições de campo para a troca sejam atendidas", mas não especificou as condições. A expectativa é de que reuniões para detalhar os pormenores do acordo aconteçam amanhã no Egito.

Plano dos EUA previa que reféns fossem entregues em até 72 horas, mas um oficial do Hamas afirmou que o prazo era "irrealista". Ao canal Aj Jazeera, Moussa Abu Marzouk afirmou que a colocação do plano em prática requer negociação.

Após a libertação de todos os reféns, Israel deve entregar 250 prisioneiros com condenação perpétua e 1.700 palestinos detidos após o 7 de outubro. Um plano anterior apresentado pelo Egito - que não foi aceito por Israel - previa a troca de reféns em duas fases diferentes. Em outros momentos de cessar-fogo ao longo da guerra, reféns também foram trocados por prisioneiros palestinos.

Quais pontos do plano de Trump o Hamas não respondeu?

Hamas não comentou sobre a ordem de desarmamento exigida pelo governo dos EUA. Entre os pontos enviados pelos Estados Unidos está a promessa de anistia para os extremistas que desistirem das suas armas, com uma "passagem segura" para os países que quiserem recebê-los.

Os extremistas também não comentaram sobre a ordem de não exercer mais papéis no governo de Gaza no futuro. Na carta, o Hamas mencionou que "renova seu compromisso para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes" apoiados por árabes e islâmicos e com base em um "consenso nacional".

O que o Hamas falou?

Ao aceitar o acordo, o grupo divulgou uma carta afirmando que "aprecia os esforços árabes, islâmicos e internacionais, bem como os esforços do Presidente dos EUA" pelo fim da guerra. A resposta foi dada quase dois dias antes do prazo final dado por Trump para retorno sobre o assunto.

Hamas disse que quer fazer parte das discussões sobre o futuro de Gaza. "Elas [leis e resoluções] devem ser discutidas dentro de uma estrutura nacional palestina abrangente. O Hamas fará parte dela e contribuirá com total responsabilidade."

O que Trump falou?

"Acredito que o Hamas está pronto para a paz duradoura", afirmou o presidente dos EUA em publicação nas redes sociais após a carta dos extremistas. O republicano também pediu que Israel parasse imediatamente de bombardear Gaza, para que os reféns fossem tirados do local em segurança.

Trump também publicou, uma hora depois, um vídeo com pouco mais de um minuto agradecendo aos países que se envolveram em um plano de paz. "Tantas pessoas lutaram tanto para isso. Este é um grande dia", afirmou.

O vídeo de agradecimento divulgado pelo presidente dos EUA não mencionou Israel nem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele mencionou especificamente o Qatar, Turquia, Arábia Saudita, Jordânia e Egito.

O que Israel falou?

Oficialmente, Benjamin Netanyahu afirmou que o país se prepara para "implementar a primeira fase" do plano de Trump. O comunicado feito pelo escritório do primeiro-ministro mencionou "cooperação total" com o presidente dos EUA.

Nos bastidores, porém, Netanyahu considerou a resposta do Hamas como negativa, mas colabora com os EUA por "não ver outra opção". Ao Channel 12, pessoas próximas ao primeiro-ministro afirmaram que ele teme que o grupo extremista levante objeções ao longo das próximas conversas sobre o cessar-fogo, "complicando o processo" de negociação.

Como foi a reação internacional?

Países que têm pressionado pelo fim da guerra viram no aceno uma movimentação positiva e o sinal de um cessar-fogo iminente. Nações europeias estão entre as que se manifestaram sobre o assunto.

A presidente da União Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou que a proposta é "encorajadora". "Este momento deve ser aproveitado. Um cessar-fogo imediato e a libertação de todos os reféns estão ao nosso alcance", afirmou.

Alemanha, França e Reino Unido também reagiram com otimismo. Emmanuel Macron disse que o Hamas tem uma "oportunidade decisiva" e Keir Starmer afirmou que os lados estão "mais perto da paz do que nunca". "A libertação dos reféns e a paz para Gaza estão ao nosso alcance", afirmou o premier alemão Friedrich Merz.