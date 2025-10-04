Uma criança e um adolescente morrem em tiroteio no Texas

Uma criança e um adolescente morreram após um tiroteio ocorrido na manhã deste sábado (4) próximo à cidade de Angleton, no Texas, Estados Unidos.

O que aconteceu

Polícia encontrou quatro menores de idade baleados. Segundo o gabinete do xerife do condado de Brazoria, os agentes foram acionados após relatos de disparos e encontraram quatro menores atingidos. Dois deles, de 4 e 13, morreram no local. Outros dois, de 8 e 9 anos, foram levados de helicóptero médico a um hospital em estado crítico.

As crianças feridas estão fora de perigo. De acordo com Madison Polston, porta-voz de relações públicas do xerife, o quadro das duas crianças hospitalizadas melhorou. "Felizmente, as duas crianças feridas agora estão em condição estável", disse ela em um comunicado à imprensa.

Mulher foi presa em conexão com o crime. Uma mulher foi detida por suspeita de envolvimento no tiroteio, informou Polston. Investigadores ainda trabalham para confirmar qual é a relação entre ela e os menores de idade.

"Comunidade não corre risco", diz o gabinete do xerife. Em uma publicação no Facebook, as autoridades afirmaram que todas as pessoas envolvidas já foram localizadas e que não há ameaça em andamento à comunidade.

Circunstâncias ainda são desconhecidas. Até o momento, a polícia não divulgou onde exatamente o tiroteio ocorreu nem o que teria motivado o crime. Polston informou que o departamento espera divulgar novas informações ainda neste sábado.

Autoridades lamentam a tragédia. "Embora os detalhes ainda estejam sendo apurados, a perda dessa forma é uma tragédia", afirmou o gabinete do xerife na publicação do Facebook. "Nossos pensamentos estão com a família e todos os afetados enquanto continuamos a buscar mais informações sobre essa situação devastadora."