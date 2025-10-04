Topo

Notícias

Drones russos atacam estação ferroviária na Ucrânia e deixam dezenas de feridos

04/10/2025 10h38

A Rússia continua realizando ataques diários contra infraestruturas civis na Ucrânia. Neste sábado (4), uma estação de trem na cidade de Chostka, na região de Sumy, próxima à fronteira, foi alvo de uma ofensiva com drones, deixando pelo menos 30 feridos, segundo equipes de resgate locais.

Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI na Ucrânia, e agências

De acordo com as autoridades, os drones do tipo Shahed atingiram a estação em duas etapas: o primeiro trem foi atingido e, algum tempo depois, quando os socorristas já estavam no local, um segundo trem foi atacado. Essa tática, conhecida como "dupla investida", tem como objetivo causar o máximo de destruição e atingir o maior número possível de socorristas, o que configura um crime de guerra.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou o ataque como "selvagem". Já a Ukrzaliznytsia, operadora da rede ferroviária ucraniana, denunciou uma "investida vil com o objetivo de cortar a comunicação com as comunidades na linha de frente", já que Chostka está situada próxima às zonas de combate. O local do ataque fica a cerca de 50 quilômetros da fronteira com a Rússia.

Embora os trens sejam utilizados por militares, a maioria dos passageiros é civil. Entre os feridos estão funcionários da estação e crianças.

Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, a infraestrutura ferroviária da Ucrânia tem sido alvo recorrente, mas os ataques a estações de trens têm se intensificado nos últimos meses. Em 25 de junho, um míssil balístico russo lançado contra instalações ferroviárias em Dnipro deixou mais de 300 feridos. Em 5 de agosto, na região de Kharkiv, a cidade de Lozova foi atingida, resultando em duas mortes e treze feridos.

 

"Atualmente, sabemos que há pelo menos 30 vítimas", incluindo passageiros e funcionários da ferrovia, afirmou Zelensky na rede social X, em uma postagem acompanhada de um vídeo mostrando um vagão deformado, em chamas, com metal retorcido e vidros quebrados. "Os russos não podiam ignorar que estavam atingindo civis", acrescentou.

Ataques noturnos no norte da Ucrânia

Em outra ofensiva, uma série de ataques noturnos russos cortou o fornecimento de energia para cerca de 50 mil residências na região de Tchernihiv, ao norte do país.

Em resposta, o exército ucraniano afirmou ter atingido uma importante refinaria de petróleo na região de Leningrado, no noroeste da Rússia. Kiev prometeu intensificar seus próprios ataques com drones de longo alcance contra instalações energéticas russas, como "justa retaliação" às ofensivas diárias de Moscou contra cidades ucranianas e sua rede elétrica.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Ataque de drones russos a trem na Ucrânia fere dezenas de passageiros

Russell (Mercedes) conquista pole do GP de Singapura; Bortoleto larga em 16º

Sem brasileiros, Israel diz que deportou ativistas da flotilha à Turquia

Stephen King lidera lista de autores censurados em escolas nos EUA

Israel confirma que deportou à Turquia outros 137 ativistas da flotilha para Gaza

Drones russos atacam estação ferroviária na Ucrânia e deixam dezenas de feridos

Sanae Takaichi deve se tornar a primeira mulher a liderar o Japão

Polícia britânica interroga seis suspeitos após ataque a uma sinagoga

Brasil tem 11 casos confirmados e 116 suspeitos de intoxicação por metanol

Brasil já tem 127 casos suspeitos de intoxicação de metanol, diz ministro da Saúde

Metanol: químicos alertam sobre riscos de testes caseiros