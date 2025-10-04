Drones russos atacam estação ferroviária na Ucrânia e deixam dezenas de feridos

A Rússia continua realizando ataques diários contra infraestruturas civis na Ucrânia. Neste sábado (4), uma estação de trem na cidade de Chostka, na região de Sumy, próxima à fronteira, foi alvo de uma ofensiva com drones, deixando pelo menos 30 feridos, segundo equipes de resgate locais.

Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI na Ucrânia, e agências

De acordo com as autoridades, os drones do tipo Shahed atingiram a estação em duas etapas: o primeiro trem foi atingido e, algum tempo depois, quando os socorristas já estavam no local, um segundo trem foi atacado. Essa tática, conhecida como "dupla investida", tem como objetivo causar o máximo de destruição e atingir o maior número possível de socorristas, o que configura um crime de guerra.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou o ataque como "selvagem". Já a Ukrzaliznytsia, operadora da rede ferroviária ucraniana, denunciou uma "investida vil com o objetivo de cortar a comunicação com as comunidades na linha de frente", já que Chostka está situada próxima às zonas de combate. O local do ataque fica a cerca de 50 quilômetros da fronteira com a Rússia.

Embora os trens sejam utilizados por militares, a maioria dos passageiros é civil. Entre os feridos estão funcionários da estação e crianças.

Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, a infraestrutura ferroviária da Ucrânia tem sido alvo recorrente, mas os ataques a estações de trens têm se intensificado nos últimos meses. Em 25 de junho, um míssil balístico russo lançado contra instalações ferroviárias em Dnipro deixou mais de 300 feridos. Em 5 de agosto, na região de Kharkiv, a cidade de Lozova foi atingida, resultando em duas mortes e treze feridos.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports... pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 ? Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

"Atualmente, sabemos que há pelo menos 30 vítimas", incluindo passageiros e funcionários da ferrovia, afirmou Zelensky na rede social X, em uma postagem acompanhada de um vídeo mostrando um vagão deformado, em chamas, com metal retorcido e vidros quebrados. "Os russos não podiam ignorar que estavam atingindo civis", acrescentou.

Ataques noturnos no norte da Ucrânia

Em outra ofensiva, uma série de ataques noturnos russos cortou o fornecimento de energia para cerca de 50 mil residências na região de Tchernihiv, ao norte do país.

Em resposta, o exército ucraniano afirmou ter atingido uma importante refinaria de petróleo na região de Leningrado, no noroeste da Rússia. Kiev prometeu intensificar seus próprios ataques com drones de longo alcance contra instalações energéticas russas, como "justa retaliação" às ofensivas diárias de Moscou contra cidades ucranianas e sua rede elétrica.