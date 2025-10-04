Dezenas de mortos em Gaza, apesar do apelo de Trump para que Israel interrompa os bombardeios

Por Nidal al-Mughrabi e Mahmoud Issa

CAIRO/GAZA (Reuters) - Dezenas de pessoas foram mortas em ataques israelenses em Gaza neste sábado, disseram autoridades de saúde locais, apesar da exigência do presidente dos EUA, Donald Trump, para que Israel parasse com os bombardeios em resposta a uma declaração do Hamas de que estava pronto para libertar reféns sob seu plano para acabar com a guerra.

Pelo menos 36 pessoas foram mortas em bombardeios e ataques aéreos no enclave palestino devastado desde que Trump exigiu que Israel interrompesse seus ataques na noite de sexta-feira.

Dezoito pessoas morreram em incidentes esporádicos, enquanto outras 18, incluindo crianças, foram mortas e várias outras ficaram feridas em um ataque israelense a uma casa no bairro de Tuffah, na Cidade de Gaza, disseram os médicos. O ataque danificou vários edifícios próximos.

Israel disse que tinha como alvo um militante do Hamas que representava uma ameaça para suas tropas na área, e que os relatos de vítimas estavam sendo analisados.

"A IDF lamenta qualquer dano causado a civis não envolvidos e trabalha para mitigar o dano a civis não envolvidos tanto quanto possível", disseram as Forças de Defesa de Israel em um comunicado.

No sábado, Trump disse que apreciava o fato de Israel ter "interrompido temporariamente o bombardeio" e pediu ao Hamas, o grupo militante palestino que controla Gaza, que avançasse rapidamente em seu plano "ou então todas as apostas serão canceladas".

"Não tolerarei atrasos, que muitos acham que acontecerão, ou qualquer resultado em que Gaza represente uma ameaça novamente. Vamos fazer isso, RAPIDAMENTE. Todos serão tratados de forma justa!" disse Trump em sua plataforma Truth Social.

O Hamas recebeu uma resposta positiva de Trump na sexta-feira, ao declarar que aceitava algumas partes importantes de sua proposta de paz de 20 pontos, incluindo o fim da guerra, a retirada de Israel e a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

Mas o grupo deixou algumas perguntas sem resposta, como se estaria disposto a se desarmar, uma exigência fundamental de Israel para acabar com a guerra.

Em Washington, uma autoridade da Casa Branca disse no sábado que Trump estava enviando seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner ao Egito para finalizar os detalhes técnicos da libertação dos reféns e discutir um acordo de paz duradouro.

O Egito também receberá delegações de Israel e do Hamas na segunda-feira para discutir a troca antecipada de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, disse o Ministério das Relações Exteriores do país em um comunicado.

A resposta do Hamas ao plano atraiu um coro de declarações otimistas dos líderes mundiais, que pediram o fim do conflito mais mortal envolvendo Israel desde a sua criação em 1948 e solicitaram a libertação dos israelenses ainda detidos no enclave.

Outro possível impulso às esperanças de paz veio com uma declaração de apoio do grupo palestino Jihad Islâmica, apoiado pelo Irã, que é menor do que o Hamas, mas visto como mais linha-dura.

O grupo, que também mantém reféns, endossou no sábado a resposta do Hamas - uma medida que poderia ajudar a abrir caminho para a libertação dos israelenses ainda detidos por ambas as partes.

(Reportagem adicional de Mohammed Torokman, Mussa Qawasma, Pesha Magid e Rami Amichay)