Deputado recauchuta projeto que muda 28 vagas na Câmara na eleição de 2026

Depois da dobradinha do presidente do Senado com o STF (Supremo Tribunal Federal) para cancelar a atualização do número de deputados por estado, o deputado Pezenti (MDB-SC) apresentou um projeto para retomar a mudança.

A proposta pede que a distribuição de vagas seja proporcional à população de cada estado. Pezenti apresentou um projeto com este mesmo teor em julho de 2023. Catarinense, ele representa um estado que ganharia quatro vagas. Ao todo, estão em jogo trocas em 28 cadeiras.

O STF havia obrigado o Congresso a fazer a atualização, mas voltou atrás na semana passada. Os ministros do Supremo aprovaram por unanimidade a suspensão das mudanças que eles mesmo haviam determinado no ano de 2023.

O recuo ocorreu em meio a um pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ele alegou que cumpriu a exigência da Justiça em aprovar uma lei para atualizar a distribuição de vagas, mas houve veto do presidente Lula a esta medida.

O argumento tem uma esperteza embutida. O Congresso aumentou a quantidade de deputados de 513 para 531, o que nunca havia sido pedido por Pezenti. A repercussão negativa da medida levou ao veto de Lula.

Havia votos para manter o veto de Lula. Neste caso, a criação de vagas de deputados cairia, e a atualização do número de deputados por estado seria mantida.

Alcolumbre escolheu não pautar o veto. Em vez disso, argumentou com o STF que cumpriu a ordem da Justiça ao aprovar uma lei sobre o tema. O senador acrescentou que a derrubada do projeto por Lula deveria resultar na repetição do último modelo. Ou seja, a manutenção do número de vagas por estado ocorrida em 2022.

A solicitação foi aceita pelo STF e agradou a Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara. Ele representa a Paraíba, que perderia duas vagas. O pedido de Alcolumbre também ajuda o Rio de Janeiro, que teria a bancada diminuída em quatro deputados.

Pezenti saiu derrotado. Ele procurou o presidente do Senado para que o veto fosse votado. Inúmeras ligações e pedidos não surtiram efeito. Caso tivesse sucesso, a atualização valeria para a eleição do ano que vem e a atualização seria feita ainda neste mês pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A Justiça deixou de ser praticada. O STF mudou o próprio entendimento um dia antes de o TSE fazer a redistribuição.

Deputado Pezenti

Distribuição desatualizada

A distribuição das 513 vagas de deputado ocorreu em 1993, e a atualização periódica prevista em lei nunca ocorreu. A Constituição determina que o número de deputados é proporcional à população —com um mínimo de oito e um máximo de 70 parlamentares por estado. O censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) seria a base da atualização.

O Pará entrou no STF pedindo atualização. O processo foi concluído em 2023 com ganho de causa para o governo paraense. Pezenti apresentou um projeto em julho daquele ano para colocar a determinação da Justiça em prática.

O Congresso preferiu criar 18 vagas de deputados. Foi uma medida para dar mais parlamentares a quem tinha direito sem diminuir a quantidade onde a população caiu proporcionalmente.

Toda esta disputa foi zerada pelo STF semana passada, então Pezenti reapresentou o projeto. Ele justificou que é correto que estados que aumentaram a população tenham direito a um número maior de parlamentares.

Avanço do texto vai depender de Motta e de líderes. O projeto está aguardando despacho e, quando isto ocorre, ainda vai ser determinado por quais comissões deve se analisado. O avanço da tramitação depende do apoio de líderes partidários a um tema que divide bancadas.

