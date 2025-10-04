Crise do metanol expõe falhas graves na segurança, diz cientista político

A crise do metanol revelou falhas profundas na fiscalização de bebidas e trouxe desgaste político ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou o cientista político Eduardo Grin no UOL News, do Canal UOL.

O episódio levou a fechamento de bares, apreensão de produtos e mortes, alimentando medo e insegurança entre consumidores e prejudicando o setor de bebidas em São Paulo.

É claro que isso gera aquele processo de medo, de um certo pânico, de uma certa insegurança e isso, portanto, afeta o comportamento social das pessoas na cidade de São Paulo, sobretudo no estado de São Paulo, mas também em outros locais.

Qual é o efeito político disso? A desconfiança da sociedade, a desconfiança da população em relação ao governo, porque não atuou preventivamente fazendo a fiscalização, ou porque a legislação é frágil.

Então, a população toda vai criando uma narrativa que acaba fragilizando as autoridades que são responsáveis por garantir, neste caso, a saúde pública.

Eduardo Grin, cientista político

A condução do caso pelo governador Tarcísio de Freitas na crise foi alvo de críticas e pode impactar sua imagem, segundo Grin.

O governador de São Paulo foi atabalhoado, foi inábil, chamou para si um problema que não estava colocado. Ele tomou a iniciativa de dizer que o caso em nada tem a ver com o PCC [Primeiro Comando da Capital] e ninguém havia levantado nenhum tipo de preocupação com isso.

Reverbera a investigação feita um tempo atrás indicando a inserção da facção, por exemplo, na transformação dos combustíveis, o envolvimento das fintechs da Faria Lima, enfim, amplamente divulgado pela imprensa.

Então, ou seja, o Tarcísio acusou o golpe. Por que ele acusou o golpe? Porque o Tarcísio, que é um representante nato do bolsonarismo aqui em São Paulo, e o seu secretário de Segurança Guilherme de Derrite, tem como uma das bandeiras mais importantes para dialogar com o eleitorado conservador a garantia da segurança pública.

O caso em questão do metanol fragiliza o discurso, porque mostra que a segurança pública tem problemas.

Eduardo Grin, cientista político

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.