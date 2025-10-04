Efeito metanol: clientes evitam destilados e comerciantes temem prejuízo

Comerciantes começam a sentir o impacto da queda do consumo de destilados na primeira sexta-feira após o surgimento de casos de suspeita de intoxicação por metanol envolvendo bebidas adulteradas.

O que aconteceu

Consumidores estão pedindo menos gim em bares e barracas ambulantes na Santa Cecília, região central da capital paulista. O UOL visitou na estabelecimentos noite de ontem para entender se os casos envolvendo intoxicação por metanol transformaram o hábito de beber dos paulistanos.

"Até agora não vendi um copo de gim", disse uma comerciante. A bebida tem sido evitada pelos clientes após consumidores acabarem intoxicados por metanol após consumirem garrafas adulteradas do destilado na zona sul de São Paulo.

Clientes estão priorizando bebidas fechadas em latas e long necks. Em dois bares onde a reportagem esteve, todas as pessoas consumiam cerveja, vinho ou bebidas enlatadas. O comerciante Marcos Mendes disse que "os dias de pagamento estimulam as pessoas a beber, mas o medo do metanol está fazendo as pessoas trocarem as bebidas".

Sexta no pagode sai bastante gim, uísque, tudo. Eu faço copão de gim por R$ 20 e o pessoal vem, mas hoje não. O pessoal esta vindo atrás de cerveja ou coquetéis, xeque-mate [bebida em lata à base de rum], até que se conserte isso aí

Marcos Mendes, comerciante

Estabelecimentos só terão a exata noção do impacto nas vendas após o fim de semana. Apesar da mudança no consumo dos frequentadores da noite paulistana, bares e praças continuam movimentados. Um vendedor ambulante de caipirinha disse ao UOL que está com medo de ter prejuízo, mas que até o momento não conseguiu avaliar se as pessoas vão consumir menos.

Preocupado eu tô, eu preciso saber como vai ser o final de semana. Ontem estava na Paulista e não vi nada demais, o pessoal consumiu da barraca e tudo. Eu também, depois. Mas sim, dá medo.

Filipe Lima, comerciante

Bebidas prontas estão mais procuradas, em lata. A frequência do público ainda não se alterou até agora. Creio que após o fim de semana teremos algo mais concreto.

Proprietário de uma casa noturna

Clientes estão se preocupando com a procedência das bebidas

"A gente tá indo de vinho e cerveja por enquanto", disse uma consumidora. Em um samba próximo a estação Santa Cecília, duas mulheres que preferem não se identificar disseram que não costumam conferir a procedência das bebidas. Mas depois do alerta gerado pelas suspeitas de intoxicação, suspenderam o consumo de destilados e passaram a evitar bebidas manipuladas, como os famosos copões, que vêm com caipirinha de vodka ou cachaça ou misturam destilado, gelo saborizado e energético.

Bar na região central de São Paulo Imagem: Uesley Durães/UOL

Uma única pessoa pediu uísque com energético, mas da mesma garrafa que tinha consumido na semana passada. O relato é da atendente de um pequeno bar no Largo Santa Cecília. Ela diz que os frequentadores habituais apareceram hoje, pela relação de confiança criada com a casa.

Bebemos o que está lacrado e de lugares que a gente já frequenta. Damos esse voto de confiança. Até o próprio gim era algo esporádico, agora então.

Consumidora

Não era uma opção antes conferir de onde vem, mesmo bebendo de vez em quando, sem tanta frequência. A gente precisa que um caso seja exposto para começar a cuidar né.

Consumidora

Por enquanto eu não estou vendo essa preocupação do pessoal. A gente conversa, ouve todo mundo comentando sobre o caso, mas é isso.

Consumidor

Bar na região da Santa Cecília, em São Paulo Imagem: Uesley Durães/UOL

Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) diz que ainda não houve queda de faturamento relevante, exceto onde estabelecimentos foram fechados. Ao UOL, a entidade disse que ainda não tem números e que só vai conseguir medir o impacto na próxima semana.

Única morte de intoxicação foi registrada em São Paulo

Em todo o Brasil, uma morte de intoxicação por metanol decorrente do consumo de bebida alcóolica foi confirmada. O caso ocorreu no Estado de São Paulo.

Total de casos de pessoas com suspeita de intoxicação em todo o país subiu ontem para 102. Outros 11 casos foram confirmados. Os dados são de boletim do Ministério da Saúde.

Seis estados se mobilizaram para investigar casos suspeitos. Há investigações em andamento na Bahia (2), Paraná (1) e Mato Grosso do Sul (1) —que apareceram ontem pela primeira vez no balanço nacional—, além de São Paulo (101), Distrito Federal (2) e Pernambuco (6).

Ministério diz que comprou 150 mil ampolas de etanol farmacêutico, antídoto para a intoxicação por metanol. A expectativa é que eles sejam entregues nos "próximos dias" e distribuídos aos centros de referência de intoxicação das secretarias estaduais, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, à CNN.

Como se proteger?

Consumidores devem desconfiar de preços muito baixos e observar o estado da embalagem. Segundo Gabriel Pinheiro, diretor da Abrasel-SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), garrafas reutilizadas e rótulos irregulares estão entre os principais sinais de adulteração

Observe a apresentação das embalagens e o aspecto do produto. Desconfie de lacre ou tampa tortos ou "diferentes", rótulo desalinhado ou desgastado, erros de ortografia ou logos com "variações", ausência de informações como CNPJ, endereço do fabricante ou distribuidor, número do lote, e outra imperfeição perceptível.

Não há como identificar o metanol durante o consumo das bebidas. Não existe nenhum teste caseiro confiável e a substância também não altera o gosto, já que é muito parecida com o etanol, que é usado na fabricação. Só se descobre que o metanol estava presente pelos sintomas e após exames clínicos.

O metanol não tem um cheiro desagradável, nem tampouco um sabor ruim. Ele se mistura bem à bebida, ou seja, quando há presença desse contaminante, ele passa despercebido por quem está ingerindo. Isso torna a intoxicação pelo metanol um feito bem traiçoeiro. Álvaro Pulchinelli Junior, médico toxicologista, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

Por que o risco do metanol é maior nos destilados?

A adulteração com metanol ocorre quase sempre em destilados ilegais ou falsificados. Isso porque a destilação incorreta ou fraudulenta pode concentrar metanol em níveis letais, sem alteração de cor ou sabor perceptível.

Fermentados, como a cerveja, não passam pelo processo de fracionamento. Neles, o risco de metanol é praticamente inexistente, salvo em casos raros de produção clandestina com aditivos ilegais.

O metanol é altamente tóxico. Segundo o CDCs dos EUA (Centros de Controle e Prevenção de Doenças), 10 ml podem causar cegueira e 30 ml podem ser fatais. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde também documentam surtos em países como Índia, Irã e Indonésia, sempre ligados a destilados clandestinos.

Quais os sintomas?

Principais sintomas começam entre seis e 12 horas após a ingestão. Nem todos os intoxicados passam mal imediatamente. disse Pereira ao UOL.

Sintomas começam com desconforto abdominal. A dor é seguida por confusão, sonolência, insuficiência respiratória e dor de cabeça. Em alguns casos, há hemorragia craniana.

Corpo reage à transformação do metanol em ácido fórmico no organismo. A substância é altamente tóxica, pois provoca acidez no sangue e prejudica o funcionamento das células.

Efeitos da intoxicação dependem de fatores como peso e capacidade metabólica. Quem tem menos peso tende a metabolizar mais rápido e sentir os sintomas mais graves antes.

Não há quantidade definida que faça mais ou menos mal. Segundo a pesquisadora, qualquer quantidade é nociva e capaz de desencadear sintomas graves.

Existem diferenças de intoxicação para ressaca comum. No caso da ressaca, há dor de cabeça e náusea. Na intoxicação, o paciente sente uma dor aguda abdominal, além da visão borrada.

Em caso de suspeita, busque atendimento médico imediato. Se houver qualquer sintoma suspeito, o consumidor deve procurar urgência médica sem demora.

Comunique as autoridades competentes. Disque-Intoxicação (0800 722 6001, da Anvisa) para orientação clínica/tóxica; Vigilância Sanitária local (municipal ou estadual); Polícia Civil; Procon (órgão de defesa do consumidor).