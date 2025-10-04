Topo

Notícias

Com gol de Igor Paixão, Olympique de Marselha vence Metz e é líder provisório do Francês

04/10/2025 15h22

O Olympique de Marselha deu continuidade à sua boa sequência neste sábado (4) ao vencer o Metz por 3 a 0, com destaque para o brasileiro Igor Paixão, que ajudou os comandados de Roberto De Zerbi a assumir a liderança provisória da Ligue 1 pela 7ª rodada. 

Os gols só vieram no segundo tempo, mas assim que Paixão, ex-Coritiba, abriu o placar (51'), os visitantes assumiram o controle da partida, ampliando rapidamente a vantagem com gols do dinamarquês Matt O'Riley (69') e do argelino Amine Gouiri (76'). 

Com 15 pontos, o OM está à frente do Paris Saint-Germain e do Lyon, que têm o mesmo número de pontos, mas um saldo de gols inferior, antes de seus respectivos jogos da Ligue 1 no domingo. 

O Metz permanece na lanterna, com apenas dois pontos, sem ainda vencer. 

Igor Paixão, de 25 anos, que havia marcado dois gols no meio da semana na goleada contra o Ajax pela Liga dos Campeões (4 a 0), se consolidou como a estrela do ataque do Olympique de Marselha, com um chute que desviou no zagueiro Sadibou Sané e foi parar no fundo da rede.

No domingo, o Lyon recebe o Toulouse às 10h00 (horário de Brasília) e o PSG visita o Lille (15h45), em partidas que decidirão qual time vai liderar o campeonato durante as próximas duas semanas de pausa internacional.

Programação e resultados da 7a rodada do Campeonato francês

- Sexta-feira:

Paris FC - Lorient 2 - 0

- Sábado:

Metz - Olympique de Marselha 0 - 3

Brest - Nantes

(16h05) Auxerre - Lens

- Domingo:

(10h00) Lyon - Toulouse

(12h15) Strasbourg - Angers

Monaco - Nice

Le Havre - Rennes

(15h45) Lille - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 15 7 5 0 2 15 5 10

2. PSG 15 6 5 0 1 12 4 8

3. Lyon 15 6 5 0 1 8 3 5

4. Monaco 12 6 4 0 2 14 10 4

5. Strasbourg 12 6 4 0 2 9 7 2

6. Lille 10 6 3 1 2 13 9 4

7. Lens 10 6 3 1 2 8 5 3

8. Paris FC 10 7 3 1 3 12 13 -1

9. Rennes 9 6 2 3 1 7 8 -1

10. Brest 7 6 2 1 3 11 11 0

11. Toulouse 7 6 2 1 3 9 11 -2

12. Nice 7 6 2 1 3 7 10 -3

13. Lorient 7 7 2 1 4 9 16 -7

14. Auxerre 6 6 2 0 4 4 8 -4

15. Le Havre 5 6 1 2 3 6 8 -2

16. Nantes 5 6 1 2 3 5 7 -2

17. Angers 5 6 1 2 3 3 6 -3

18. Metz 2 7 0 2 5 5 16 -11

./bds/rbo-dam/pm/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Espero anunciar o retorno dos reféns nos próximos dias, diz Netanyahu

Netanyahu diz que negociadores israelenses para Gaza já estão a caminho do Egito

Netanyahu espera retorno de todos os reféns retidos em Gaza 'nos próximos dias'

Emissários de Trump vão ao Egito para fechar negociação sobre reféns com o Hamas

Chelsea vence Liverpool (2-1) com gol de Estêvão nos acréscimos

Justiça liberta ex-deputado suspeito de estuprar filha de 2 anos no RJ

Com gol de Igor Paixão, Olympique de Marselha vence Metz e é líder provisório do Francês

Polícia Civil do RJ faz operação contra bebidas adulteradas com 21 mandados de apreensão

Influencer de 20 anos morre após bater carro em frente ao cemitério na BA

Populista Babis vence eleições tchecas e diz que vai buscar apoio da extrema direita

Entenda os principais pontos do plano de Trump para Gaza