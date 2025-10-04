CNU 2025: o que os candidatos podem levar e o que é proibido na prova

As provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU), o 'Enem dos Concursos', acontecem amanhã, a partir das 13h (de Brasília). Se você vai participar, é importante ficar atento no que é permitido ou não levar para não ao local do exame.

O que aconteceu

É permitido levar água e alimentos de consumo rápido, desde que em embalagens transparentes e sem rótulo. Por outro lado, é proibido portar alimentos em embalagens que não sejam transparentes e bebidas em recipientes que não permitam a visualização do conteúdo.

Também é proibido portar aparelhos eletrônicos (celulares, relógios, fones, tablets, etc.), óculos escuros, chapéus, lápis, borracha, corretivo e objetos não previstos em edital (veja lista completa abaixo). Esses itens devem ser entregues aos fiscais para lacre em envelope individual e, quem for pego portando esse itens, será eliminado.

Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre as pessoas candidatas e/ou a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.

Todas as pessoas candidatas passarão por vistoria com detector de metais na entrada e saída da sala, e também nos acessos aos banheiros. Ainda de acordo com o edital, não será permitido o uso dos sanitários por pessoas candidatas que tenham terminado as provas.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso, recomendam que as pessoas candidatas consultem o cartão de confirmação de inscrição com antecedência. Além disso, indica que se organizem para chegar cedo no dia da prova e levem consigo documento de identificação com foto, caneta de tinta preta ou azul em material transparente, além do cartão impresso (opcional), de modo a evitar imprevistos.

Documentos digitais são aceitos apenas quando apresentados nos aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível pelo estado emissor). Não serão aceitos prints, PDFs, fotos ou cópias.

As provas começam às 13h (horário de Brasília) e têm duração de 5 horas (nível superior) ou 3h30 (nível intermediário). Os portões de todos os locais serão abertos às 11h30 e fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30.

A permanência mínima em sala é obrigatória: 2 horas após o início, para quem sair sem o caderno de questões. Somente na última hora da prova, será permitido sair levando o caderno.

Itens proibidos, de acordo com o edital:

iPod

smartphone

telefone celular

agenda eletrônica

aparelho MP3 player

notebook, tablet

palmtop

pen drive

receptor

gravador

máquina de calcular

máquina fotográfica

controle de alarme de carro

relógio (de qualquer espécie)

óculos escuros

chapéu

boné

gorro

lápis

lapiseira (grafite)

corretor líquido e/ou borracha

Cronograma oficial do CNU