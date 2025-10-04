CNU 2025: 760 mil fazem a prova no domingo; saiba o que levar

Neste domingo (5), 760 mil candidatos deverão comparecer aos locais de prova para participarem da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O chamado "Enem dos Concursos" oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.

Os participantes devem ficar atentos ao horário de início do certame e fechamento dos portões, aos locais de prova e trajetos para acessá-los, além dos itens obrigatórios e proibidos pela organização do CNU. A prova será aplicada em 1.294 locais em 228 cidades.

O certame é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Confira abaixo as principais informações para quem vai fazer o CNU 2025:

Locais de prova

Para evitar atrasos no dia da prova, o MGI e a FGV recomendam que os inscritos consultem com antecedência o cartão de confirmação, que está disponível no site do CNU 2025. É necessário também calcular o tempo de deslocamento e sair de casa com antecedência, considerando que o trânsito próximo aos locais de prova costuma ficar intenso em razão do grande número de participantes.

O cartão traz endereço completo do local de aplicação das provas, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

Horários

Neste domingo, as provas terão início às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico).

No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Documentos

Para realização da prova, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. Também serão aceitos documentos em formato digital, desde que apresentados nos aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível pelo estado emissor). Não serão aceitos prints, PDFs, fotos ou cópias.

São considerados documentos oficiais:

carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares;

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

passaporte brasileiro;

certificado de reservista;

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;

carteira de trabalho;

carteira nacional de habilitação.

O que levar:

Documento oficial com foto;

Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente;

Cartão de confirmação. Não é obrigatório levar impresso, mas recomenda-se para facilitar a localização;

É permitido levar água e alimentos de consumo rápido, desde que em embalagens transparentes e sem rótulo.

O que não levar:

aparelhos eletrônicos (celulares, relógios, fones, tablets). Esses itens devem ser entregues aos fiscais para lacre em envelope individual;

óculos escuros, chapéus, lápis, borracha, corretivo e demais objetos não previstos em edital;

alimentos em embalagens que não sejam transparentes e bebidas em recipientes que não permitam a visualização do conteúdo.

Cronograma

Data da prova objetiva: domingo, 5 de outubro

Nível superior - das 13h às 18h

Nível intermediário - das 13h às 16h30

Divulgação do resultado das provas objetivas e convocação para a discursiva: 12 de novembro.

Divulgação do resultado das provas objetivas e convocação para a discursiva: 12 de novembro.

Prova discursiva: 7 de dezembro.

Verificação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro

Resultado final previsto: 30 de janeiro de 2026.