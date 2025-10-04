Topo

Chelsea vence Liverpool (2-1) com gol de Estêvão nos acréscimos

04/10/2025 15h28

Com um gol do brasileiro Estevão nos acréscimos, o Chelsea venceu por 2 a 1 o Liverpool, que sofreu assim a sua terceira derrota consecutiva em todas as competições, neste sábado (4) pela sétima rodada da Premier League.

Após um início de temporada perfeito, com sete vitórias consecutivas no campeonato inglês, Copa da Liga inglesa e Liga dos Campeões, o Liverpool havia perdido no último sábado para o Crystal Palace (2 a 1), na terça-feira em Istambul para o Galatasaray (1 a 0) e agora na Premier League diante dos 'Blues'. 

