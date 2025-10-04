Braskem retira US$ 1 bilhão da linha de crédito standby para reforçar a liquidez

BRASÍLIA (Reuters) - A produtora petroquímica brasileira Braskem SA informou na sexta-feira que sacou US$ 1 bilhão de uma linha de crédito standby, elevando seu saldo preliminar de caixa disponível para US$ 2,3 bilhões.

A empresa informou em fato relevante que a medida se alinha com sua estratégia de "gestão de caixa conservadora" em meio a uma desaceleração prolongada na indústria química global.

A Braskem afirmou ainda que continua focada na implementação de "iniciativas de resiliência e transformação" para mitigar os impactos do ciclo de baixa da indústria e fortalecer a competitividade do setor químico brasileiro.

(Reportagem de Marcela Ayres)