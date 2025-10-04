Topo

Notícias

Bombardeios em Gaza continuam após Hamas aceitar plano de paz proposto por Trump

04/10/2025 04h33

A agência de defesa civil de Gaza afirmou neste sábado (4) que Israel realizou dezenas de ataques aéreos e bombardeios de artilharia contra a Cidade de Gaza, apesar do apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar os bombardeios após o Hamas aceitar um acordo de cessar-fogo proposto por Washington.

O porta-voz da defesa civil de Gaza, Mahmud Bassal, descreveu a situação como uma "noite muito violenta". Bassal, cuja agência é uma força de resgate que opera sob a autoridade do Hamas, informou que 20 casas foram destruídas nos bombardeios noturnos. Os ataques resultaram em vítimas fatais e feridos.

O Hospital Batista da Cidade de Gaza, por exemplo, recebeu quatro mortos e vários feridos em decorrência de um ataque a uma casa no bairro Tuffah da cidade. Mais ao sul, em Khan Yunis, o Hospital Nasser de Gaza disse que duas crianças foram mortas e oito pessoas ficaram feridas após um ataque de drone atingir uma tenda em um acampamento para deslocados palestinos. A Defesa Civil do território palestino relatou que os bombardeios intensos de Israel mataram 11 pessoas em toda a Faixa.

Condições do plano

A escalada de violência ocorreu no mesmo fim de semana em que se esperava uma resposta formal ao plano de paz de Trump. Este plano, que conta com o apoio do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, estabelece um cessar-fogo, a libertação de reféns em até 72 horas, o desarmamento do Hamas e uma retirada gradual de Israel da Faixa de Gaza, após quase dois anos de conflito. O plano também insiste que o grupo islâmico palestino e outras facções "não tenham nenhum papel no governo" do território.

O Hamas havia afirmado na sexta-feira (3) que estava pronto para libertar os reféns mantidos em Gaza, aceitando a fórmula de intercâmbio inclusa na proposta de Trump. O grupo anunciou sua aprovação para a libertação de todos os reféns, incluindo vivos e restos mortais, e pediu que fossem iniciadas "negociações" sobre os detalhes do acordo.

O porta-voz do Hamas, Taher al-Nounou, considerou a declaração de Trump "encorajadora" e se mostrou disposto a iniciar as negociações imediatamente. No entanto, o Hamas deseja negociar os detalhes e ter voz no futuro do território, com fontes indicando que o grupo gostaria de alterar algumas cláusulas, como o desarmamento e a expulsão de seus dirigentes.

Reações à resposta do Hamas

Em resposta à aceitação do grupo pró-Irã, Israel anunciou neste sábado (4) que está se preparando para uma libertação rápida dos reféns e para a implementação imediata da primeira fase do plano de Trump. O gabinete de Netanyahu indicou que Israel seguirá trabalhando em plena cooperação com o presidente americano e sua equipe para pôr fim à guerra segundo os princípios estabelecidos por Israel.

Os principais mediadores, Catar e Egito, receberam as declarações do Hamas com satisfação, e líderes internacionais como o secretário-geral da ONU, António Guterres, e os líderes Emmanuel Macron (França), Friedrich Merz (Alemanha) e Keir Starmer (Reino Unido) saudaram a resposta como um passo importante em direção à paz.

Trump havia dado ao Hamas um prazo final até as 19h de domingo (horário de Brasília) para aceitar seu plano de paz, alertando em sua rede social que, se o "ACORDO FINAL não for alcançado, o INFERNO TOTAL, como ninguém jamais viu antes, será desencadeado contra o Hamas". Enquanto isso, as manifestações globais aumentam em todo o mundo, concentrando-se recentemente na interceptação de uma flotilha de ajuda humanitária destinada à Faixa de Gaza.

com AFP

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Bombardeios em Gaza continuam após Hamas aceitar plano de paz proposto por Trump

Efeito metanol: clientes evitam destilados e comerciantes temem prejuízo

Principais reações à resposta positiva do Hamas ao plano de Trump para Gaza

São Paulo derrota San Lorenzo em sua estreia na Libertadores Feminina

Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta do Hamas

Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas

Hamas diz que aceita partes do plano de Trump

Jornalista de El Salvador diz que foi deportado dos EUA por reportar prisões de imigrantes

Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta do Hamas

Ex-prefeito de Igarapava é preso por fraude em licitação

Suspeita de sobrevoo de drones faz aeroporto fechar pela 2ª vez na Alemanha