Bilionário fã de Trump, Andrej Babis supera coalizão governista em eleições na República Tcheca

O bilionário autoproclamado "trumpista" Andrej Babis liderou as eleições legislativas na República Tcheca, com 34,68% dos votos, segundo resultados quase definitivos (99,6% das urnas apuradas). A coalizão de centro-direita "Juntos", atualmente no poder, reúne cerca de 22,26% dos votos.

Com 34,68% dos votos válidos, o partido populista ANO, liderado pelo ex-primeiro-ministro tcheco Andrej Babis, supera com folga a coalizão do atual premiê Petr Fiala, "Juntos" (23,26%), os liberais do STAN (11,18%), o Partido Pirata (8,87%) e a extrema-direita do SPD (7,81%). A participação foi de 68,34%, acima dos 65,43% registrados em 2021.

"Buscaremos formar um governo com um único partido liderado pelo ANO", reagiu imediatamente Andrej Babis, que destacou, no entanto, que discutirá alianças com o partido de extrema direita SPD e com o partido de direita Motoristas (6,8%). Os resultados indicam que ele precisará de parceiros para governar o país da Europa Central, membro da OTAN e da União Europeia.

Aos 71 anos, o bilionário nascido na Eslováquia pretende retomar o comando do país, que governou entre 2017 e 2021. Sua volta ao poder pode significar uma aproximação da República Tcheca com as posições da Hungria e da Eslováquia, que se recusaram a fornecer ajuda militar à Ucrânia e se opõem às sanções contra a Rússia.

Durante a campanha, Babis prometeu aumentar os benefícios sociais e reduzir o apoio à Ucrânia. Até agora, o país de 10,9 milhões de habitantes tem apoiado Kiev de forma clara diante da invasão russa. A República Tcheca também acolheu mais de 500 mil refugiados ucranianos, dos quais cerca de 300 mil ainda vivem no país. No entanto, muitos eleitores criticam o governo de centro-direita de Petr Fiala por negligenciar a população local.

Orbán e Le Pen celebram resultado

Andrej Babis cofundou, junto com Viktor Orbán, o grupo parlamentar eurocético "Patriotas pela Europa", e o primeiro-ministro húngaro rapidamente o parabenizou na rede X: "A verdade prevaleceu!", escreveu Orbán. "Um grande passo para a República Tcheca, uma boa notícia para a Europa. Parabéns, Andrej!"

Marine Le Pen, líder da extrema direita francesa, também celebrou o desempenho de Babis na rede social X, afirmando que "em toda a Europa, os partidos patrióticos estão sendo chamados ao poder pelos povos, desejosos de recuperar sua liberdade e sua prosperidade!"

O SPD, seu potencial aliado, exige um referendo sobre a saída da União Europeia, proposta que Babis, no entanto, rejeitou categoricamente.

O presidente tcheco Petr Pavel, responsável por nomear o próximo primeiro-ministro conforme a Constituição, anunciou que iniciará conversas com os líderes partidários eleitos neste domingo (5). Pavel, ex-comandante das forças da OTAN e defensor da integração europeia, já se reuniu com Babis no início da semana para discutir possíveis conflitos de interesse relacionados às atividades empresariais do bilionário, que comanda um conglomerado químico e alimentício, além de enfrentar processos por fraude em subsídios da União Europeia.

(Com agências)