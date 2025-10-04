Topo

Notícias

Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D

04/10/2025 18h50

O Barra Futebol Clube assegurou, neste sábado (4), o título da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O Pescador - apelido do time de Balneário Camboriú (SC) - segurou um empate sem gols com o Santa Cruz na Arena Barra FC, na vizinha Itajaí (SC), e se beneficiou da vitória por 2 a 1 no duelo de ida, há uma semana, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), na região metropolitana do Recife.

Apesar de movimentado, o jogo teve poucas chances realmente claras. A melhor oportunidade dos anfitriões, que tiveram a partida sob controle na maior parte do tempo, veio aos 30 minutos da etapa final, quando o meia Péricles, de dentro da área, acertou a trave direita do goleiro Rokenedy.

Notícias relacionadas:

O Santa Cruz, que precisava ganhar por dois gols ou mais de diferença para ficar com a taça no tempo normal, demorou a tomar as rédeas do ataque. Somente aos 44 minutos da etapa final é que o time pernambucano teve sua chance mais cristalina. Primeiro em finalização do atacante Pedro Henrique e, na sequência, com o lateral Toty aproveitando o rebote. O goleiro Ewerton levou a melhor nas duas situações e garantiu o empate que, além de dar o título ao Barra, classificou o Pescador à Copa do Brasil do ano que vem.

O primeiro título nacional do clube fundado em 18 de janeiro de 2013 - com apenas 12 anos de história e que tem parceria com o Hoffenheim, da Bundesliga (primeira divisão do Campeonato Alemão) - coroa uma jornada de 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A equipe catarinense foi a melhor do Grupo A8, na primeira fase dessa Série D, mas cresceu mesmo nas fases eliminatórias, com sete triunfos, três igualdades e nenhum revés. Artilheiro do Pescador com nove gols, Renan Bernabé ficou a um de se igualar ao também atacante Ronaldy, da Tuna Luso.

O Santa Cruz, por sua vez, não comemora um título profissional desde 2019, quando venceu a Copa Pernambuco, que foi disputada com elenco sub-23. Considerando o time principal, o jejum é ainda maior. A conquista mais recente foi a do Campeonato Pernambucano de 2016, ano da última participação tricolor na Série A do Brasileirão.

Este foi o segundo título de Santa Catarina na história da Série D. O primeiro veio com o Brusque, em 2019, contra o Manaus. O estado que mais vezes venceu a quarta divisão nacional é o Ceará. São três conquistas, com Ferroviário (2018 e 2023) e Guarany de Sobral (2010).

Além de Barra e Santa Cruz, os demais clubes da Série D que asseguraram lugar na Série C do ano que vem são a Inter de Limeira e o Maranhão. O quarteto ocupará as vagas de Tombense, Retrô, CSA e ABC, que foram rebaixados na terceira divisão nacional em 2025.

Em 2026, a Série C terá 20 clubes, como na atual temporada, mas apenas dois rebaixados, ao invés de quatro. Em contrapartida, seis times serão promovidos da Série D, que terá 96 participantes a partir do ano que vem, ao invés dos 64 do formato atual. O planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é que a terceira divisão passe a reunir 28 equipes em 2028.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Prêmio acumulado da Quina é de R$ 16,7 milhões; veja números sorteados

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 12,7 milhões; confira dezenas

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 170 milhões; veja números e trevos

Brasil tem 195 casos notificados de intoxicação por metanol, diz Ministério da Saúde

Kim Jong Un promete novas medidas militares em resposta aos EUA

Com dois gols de Vini, Real Madrid vence Villarreal (3-1) e assume liderança provisória

Brasil perde para Espanha (1-0) e é eliminado do Mundial Sub-20 na fase de grupos

Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D

Brasil tem 14 casos confirmados e 181 suspeitos de intoxicação por metanol

Populista vence eleições ao Parlamento na República Tcheca

Governo de São Paulo confirma segunda morte por intoxicação com metanol