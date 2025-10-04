Brasil tem 11 casos confirmados e 116 suspeitos de intoxicação por metanol

O Brasil continua com 11 de casos de intoxicação por metanol confirmados laboratorialmente, mas investiga outras 116 suspeitas espalhadas por 12 estados, informou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na manhã de hoje.

O que aconteceu

Segundo o ministro, 12 estados contataram o governo federal para reportar casos suspeitos até a manhã de hoje. As investigações estão abertas em Pernambuco, Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Roraima, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí e Goiás. No Piauí, onde Padilha cumpriu agenda hoje, um caso é investigado na cidade de Parnaíba.

São, no conjunto do país, 127 casos notificados como suspeitos ou confirmados. Nesses 127, temos 11 com confirmação laboratorial.

Alexandre Padilha

Ministério recomendou que todos os estados comunicassem imediatamente as suspeitas clínicas sobre intoxicação por metanol. A medida foi tomada para agilizar tratamento das possíveis vítimas e para auxiliar a polícia na investigação de casos sobre origem das bebidas contaminadas.

Hoje, o governo federal também anunciou a compra de 2.500 tratamentos de fomepizol, droga considerada antídoto para intoxicações por metanol. O remédio foi comprado com uma farmacêutica do Japão um dia após o Brasil publicar um chamamento de emergência para indústrias internacionais que produzem a droga.

Valor dos tratamentos não foi divulgado pelo governo até o momento. Segundo Padilha, na última semana, agências de 10 países diferentes foram acionadas e sete empresas com histórico de produção do fomepizol foram procuradas no mundo, já que o antídoto "não é um medicamento de grande circulação". Devido à emergência, não foi necessário abrir licitação para a compra.

O fomepizol barra a enzima que, durante a metabolização do metanol, o transforma em formaldeído e em ácido fórmico, que interfere no organismo. Ele é vendido em ampolas de 1,5 ml, que são injetadas nos pacientes, mas não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos do país.

Secretária da pasta tranquilizou a população e disse que antídoto que o Brasil tem hoje é suficiente para pacientes. "O etanol dá conta do que a gente tem hoje. A gente não precisa criar pânico na população, porque o que a gente tem disponível ajuda, e muito", afirmou a secretária de Vigilância em Saúde Mariângela Batista Galvão Simão em entrevista à GloboNews.

Casos confirmados no Brasil

Até o momento, 11 casos de intoxicação por metanol foram oficialmente confirmados no país. Outros 116 casos são considerados suspeitos e investigados em 12 estados diferentes da federação.

País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo. O estado tem mais cinco mortes sob investigação (três na capital e duas em São Bernardo do Campo); as outras duas são investigadas em Pernambuco, em Lajedo e João Alfredo.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.