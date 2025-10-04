Topo

Ataque de drones russos a trem na Ucrânia fere dezenas de passageiros

Ataque aéreo russo deixou ao menos 30 feridos em estação de trem na Ucrânia, segundo Kiev Imagem: Reprodução / X
Do UOL, em São Paulo*

04/10/2025 11h15

Um ataque de drones russos atingiu hoje um trem com passageiros em uma estação ferroviária na cidade de Sumy, no norte da Ucrânia, e deixou dezenas de pessoas feridas, segundo autoridades ucranianas.

O que aconteceu

Presidente Volodymyr Zelensky divulgou imagens do trem em chamas. Pelo X, ele descreveu o ataque, na estação ferroviária de Shostka, como "selvagem". Segundo Zelensky, todos os serviços de emergência do país foram acionados e estiveram no local para prestar socorro às vítimas.

Ao menos 30 pessoas foram feridas, mas ainda não há confirmação oficial sobre mortes. O presidente ucraniano divulgou que informações sobre as vítimas ainda estão sendo apuradas e que tanto funcionários da estação quanto passageiros estavam no local do ataque.

Os russos não poderiam ignorar que estavam mirando em civis. Isso é terrorismo, que o mundo não tem o direito de ignorar. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em publicação no X

Ataque atingiu trem que transportava passageiros à capital Kiev, segundo autoridade local. Eles partiam da cidade de Shostka, na região de Oblast de Sumy, segundo o governador regional Oleh Hryhorov, que afirmou que médicos e equipes de resgate foram enviados ao local.

Ontem, outro ataque de drone russo matou fotojornalista francês no leste da Ucrânia, segundo Exército de Kiev. O profissional trabalhava na linha de frente da guerra que já dura mais de três anos e sua morte foi lamentada pela imprensa internacional e pelo presidente francês, Emmanuel Macron. A Rússia ainda não se manifestou sobre o caso.

Nos últimos meses, Moscou tem intensificado ataques aéreos a estações de trem ucranianas, enquanto Kiev mira grandes refinarias russas. O efeito colateral dos bombardeios ucranianos tem sido o racionamento de gasolina em algumas regiões da Rússia (leia mais aqui).

*Com Reuters

