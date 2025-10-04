Ataque de drones russos a trem na Ucrânia fere dezenas de passageiros

Um ataque de drones russos atingiu hoje um trem com passageiros em uma estação ferroviária na cidade de Sumy, no norte da Ucrânia, e deixou dezenas de pessoas feridas, segundo autoridades ucranianas.

O que aconteceu

Presidente Volodymyr Zelensky divulgou imagens do trem em chamas. Pelo X, ele descreveu o ataque, na estação ferroviária de Shostka, como "selvagem". Segundo Zelensky, todos os serviços de emergência do país foram acionados e estiveram no local para prestar socorro às vítimas.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 -- Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Ao menos 30 pessoas foram feridas, mas ainda não há confirmação oficial sobre mortes. O presidente ucraniano divulgou que informações sobre as vítimas ainda estão sendo apuradas e que tanto funcionários da estação quanto passageiros estavam no local do ataque.

Os russos não poderiam ignorar que estavam mirando em civis. Isso é terrorismo, que o mundo não tem o direito de ignorar. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em publicação no X

Ataque atingiu trem que transportava passageiros à capital Kiev, segundo autoridade local. Eles partiam da cidade de Shostka, na região de Oblast de Sumy, segundo o governador regional Oleh Hryhorov, que afirmou que médicos e equipes de resgate foram enviados ao local.

Ontem, outro ataque de drone russo matou fotojornalista francês no leste da Ucrânia, segundo Exército de Kiev. O profissional trabalhava na linha de frente da guerra que já dura mais de três anos e sua morte foi lamentada pela imprensa internacional e pelo presidente francês, Emmanuel Macron. A Rússia ainda não se manifestou sobre o caso.

Nos últimos meses, Moscou tem intensificado ataques aéreos a estações de trem ucranianas, enquanto Kiev mira grandes refinarias russas. O efeito colateral dos bombardeios ucranianos tem sido o racionamento de gasolina em algumas regiões da Rússia (leia mais aqui).

*Com Reuters