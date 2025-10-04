Apple e Google bloqueiam apps que avisam sobre agentes de imigração nos EUA

A Apple e o Google bloquearam aplicativos de celular que avisam sobre a presença de agentes de imigração nos EUA, publicou a agência de notícias Associated Press.

O que aconteceu

Rastreamento coloca em risco agentes de imigração, segundo a procuradora-geral Pam Bondi. O ICEBlock, aplicativo do tipo mais popular nos iPhones, "foi projetado para colocar os agentes em risco apenas por fazerem seu trabalho", ela argumentou.

A Apple enviou na última quinta (2) um email ao criador do aplicativo informando sobre o bloqueio de novos downloads. A empresa afirmou que o propósito da ferramenta era prejudicar policiais individualmente ou em grupo, de acordo com a mensagem obtido pela agência de notícias.

Apple cedeu a um regime autoritário, rebateu Joshua Aaron, criador do aplicativo. Ele disse que lançou a ferramenta em abril como uma forma de ajudar imigrantes a se protegerem de abordagens surpresa ou possíveis assédios. O aplicativo tinha mais de 1 milhão de usuários, segundo o desenvolvedor.

Google afirmou que removeu vários aplicativos semelhantes. De acordo com a companhia, essas ferramentas violavam as políticas para plataformas Android.

Brasileiros usam apps semelhantes

Brasileiros usam aplicativos para se esquivar de agentes de imigração nos EUA, como mostrou o jornal Folha de S.Paulo em fevereiro. O Padlet, uma das ferramentas utilizadas por eles, permite que os usuários publiquem informações sobre a localização de agentes de imigração em tempo real.

Na época, associações também pretendiam criar serviços de alerta próprios. Cartazes foram distribuídos em vários locais com números de telefone que podem ser úteis caso alguém conheça um imigrante preso em abordagens surpresas.