Ano Novo no Nordeste: 9 hospedagens para curtir o fim do ano na região

Com festas à beira-mar, queima de fogos e clima de verão, algumas das praias mais procuradas do Nordeste se transformam em destino certo para quem deseja celebrar o Ano Novo em grande estilo.

Em lugares como João Pessoa, Itacaré, Barra Grande e São Miguel dos Milagres, é possível unir lazer e agito: de festas privativas em beach clubs à tranquilidade de hospedagens pé na areia, o viajante encontra diferentes formas de receber o novo ano com o pé direito.

Selecionamos acomodações com avaliação acima de 4,79 (de um total de 5), ideais para quem viaja em casal, com amigos ou em família, e que oferecem varandas, piscinas, áreas externas integradas à natureza ou acesso direto à praia. Confira a seguir: (os preços podem sofrer alterações)

Itacaré (BA)

Itacaré mistura agito e tranquilidade Imagem: Divulgação Airbnb

A casinha do Quintal Piaçava está cercada pela Mata Atlântica, em Itacaré (BA), e combina arquitetura baiana com conforto moderno. O espaço conta com ar-condicionado, piscina privativa com hidromassagem e áreas de descanso em meio à natureza.

A hospedagem está a 15 minutos de carro do centro da cidade e no caminho da praia de Jeribucaçu, considerada uma das mais bonitas da região.

Reserve por R$ 669 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Estadia maravilhosa, local lindo em meio a natureza. Os anfitriões são super solícitos e atenciosos, responderam rapidamente quando precisamos e não tivemos nenhum problema. O chalé é uma gracinha como nas fotos e apesar de ter outros no local, é um espaço super privativo. Os animais são dóceis. Como fomos de carro, tivemos acesso fácil a todas as praias da redondeza. Experiência muito boa." (Millena, julho de 2025)

Pipa (RN)

Pipa é ideal para casais baladeiros Imagem: Divulgação Airbnb

O Girassóis está localizado no centro de Pipa (RN), a poucos minutos das principais atrações da região. A hospedagem se destaca pelo jardim arborizado de 10 mil m², que oferece áreas de descanso em meio à natureza. O espaço é amplo, confortável e ideal para quem busca praticidade sem abrir mão de tranquilidade.

Reserve por R$ 964 por diária

Nota no Airbnb: 4,82

Palavra do hóspede: "Local extremamente limpo e organizado! Ao chegar no local, havia ferro de passar, secador, toalhas e lençóis. Na parte da cozinha, também completo com todos os utensílios essenciais." (Guilherme, agosto de 2025)

Salvador (BA)

Salvador é garantia de agito em dezembro Imagem: Divulgação Airbnb

O apartamento está localizado em Farol de Itapuã, em Salvador (BA), a poucos metros da praia do Farol. O espaço é tranquilo e bem decorado, ideal para quem busca dias de descanso à beira-mar. A acomodação tem um quarto e oferece praticidade, com zelador disponível de segunda a sexta até às 16h, e aos sábados, até o meio-dia.

Reserve por R$ 286 por diária

Nota no Airbnb: 4,88

Palavra do hóspede: "Fiquei hospedada por 15 dias e só tenho elogios! O apartamento é aconchegante, bem cuidado e tinha tudo o que eu precisava para uma estadia confortável. O condomínio é excelente, organizado e com ótima estrutura, o que trouxe ainda mais tranquilidade para minha viagem. Foi uma experiência muito agradável e certamente voltaria a me hospedar aqui." (Beatriz, agosto de 2025)

Maceió (AL)

Maceió é ideal para quem busca belas praias Imagem: Divulgação Airbnb

A casa Prema, em funcionamento há mais de cinco décadas, carrega uma história familiar marcada pela hospitalidade e pelo ideal de amor —é que o nome faz referência ao termo sânscrito "Prema", usado por antigos mestres hindus para definir esse sentimento em sua forma incondicional. O espaço recebe visitantes em um ambiente acolhedor e cheio de significado.

Reserve por R$ 471 a diária

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Dani e Inês foram gentis e atenciosos. O sabor e a criatividade das refeições também fizeram a diferença positivamente na nossa experiência." (Gabriela, setembro de 2025)

São Miguel dos Milagres (AL)

São Miguel dos Milagres é conhecido pelas águas cristalinas Imagem: Divulgação Airbnb

O Dos Milagres Dory é uma hospedagem acolhedora e funcional, equipada com internet 5G de 300 mb e estacionamento no local. O espaço conta com varanda aconchegante, chuveirão e churrasqueira, garantindo privacidade e lazer aos hóspedes.

Reserve por R$ 640 a diária

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Ótima localidade. Chalé fica próximo à praia de Porto da Rua, que é ótima, e também fica bem próximo a restaurantes, mercados e farmácias. Artur foi extremamente atencioso, desde antes da nossa chegada ao local." (Thaís, agosto de 2025)

Barra Grande (BA)

Barra Grande tem estilo mais rústico e praiano Imagem: Divulgação Airbnb

Localizada na Península de Maraú (BA), a casa é cercada por vegetação nativa e oferece dois estúdios independentes com varandas privativas. Cada unidade conta com ar-condicionado, cama de casal, cozinha equipada, banheiro e rede. O espaço fica a 1 km da praia e a 5 km de Barra Grande.

Reserve por R$ 662 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Passamos um mês e a casa tinha tudo o que precisamos, a vizinhança é bem solicita, o que fez com que nos sentissemos em casa. A localização é ótima pra conhecer toda a península de carro, fácil de ir até a praia a pé (10 minutos de caminhada) ou as piscininhas naturais (cerca de 2,5 quilômetros caminhando pelo mar)." (Melissa, maio de 2025)

São Miguel do Gostoso (RN)

São Miguel do Gostoso é o queridinho do RN Imagem: Divulgação Airbnb

A Vila Loop reúne cinco chalés aconchegantes em São Miguel do Gostoso (RN), na região da Ponta do Santo Cristo. Os chalés ficam a 300 metros da praia e a poucos passos da avenida principal, com fácil acesso ao centro. É uma opção para quem busca conforto em uma área tranquila da cidade.

Reserve por R$ 697 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Loft exatamente como nas fotos, estava limpo, roupas de cama e banho ótimas. Cozinha com todos utensílios para refeições rápidas.Varal no fundo o que facilitou secar as roupas e varanda com rede é muito agradável. Ilan nos ajudou com inseticida, não fechamos as portas no entardecer, como deve ser, e tivemos mtos pernilongos. Excelente estadia, comércio perto e a cozinha nos ajudou muito, conseguimos passear e descansar. Ótima escolha." (Lucia, agosto de 2025)

João Pessoa (PB)

João Pessoa entrou na lista de praias badaladas no Brasil Imagem: Divulgação Airbnb

O apartamento está localizado na praia de Tambaú, uma das áreas mais valorizadas de João Pessoa (PB). Novo e de alto padrão, combina conforto e sofisticação em um espaço preparado para receber bem os visitantes. A hospedagem fica perto de pontos turísticos, bares e restaurantes da capital.

Reserve por R$ 677 a diária

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Nossa estadia foi fabulosa. Tudo limpinho.Tranquilo. Chuveiro excelente!! Fácil de ir a praia. Lugar próximo e ótimo para tomar o café da manhã. Padaria União sensacional." (Cida, agosto de 2025)

Jericocoara (CE)

Jeri vale o encontro Imagem: Divulgação Airbnb

A Villa das Palmeiras oferece acomodações em estilo rústico moderno, unindo conforto e praticidade. O espaço é ideal para casais, famílias ou grupos de amigos, com apartamentos projetados para diferentes perfis de viagem. É uma opção tranquila para quem busca descanso em meio a um ambiente acolhedor.

Reserve por R$ 856 a diária

Nota no Airbnb: 4,89

Palavra do hóspede: "Ótimo local, tranquilo e anfitrião muito gente boa. Fica no início da vila, mas existe carro público que passa de 20 em 20 minutos gratuito que deixa você no Centrinho e você pode usar todo dia de manhã até 0h45. Também fica ao lado de uma padaria e de uma farmácia, então achei perfeito a localização e praticidade." (Midia Kawany, setembro de 2025)

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.