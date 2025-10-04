Alemanha registra vários sobrevoos de drones nos últimos três dias, diz jornal Bild

Por Karin Strohecker e Jörn Poltz

MUNIQUE (Reuters) - Drones foram avistados em aeroportos e instalações militares em toda a Alemanha nos últimos dois dias, segundo o jornal Bild, que citou um relatório confidencial da polícia, sugerindo que os avistamentos desta semana no Aeroporto de Munique foram a ponta do iceberg.

Dezenas de voos foram desviados ou cancelados no Aeroporto de Munique na sexta-feira, depois que ambas as pistas foram fechadas após o segundo avistamento de drones em dois dias. As operações foram retomadas, com atrasos, na manhã de sábado.

Há uma preocupação crescente de que a Rússia possa estar por trás de um número crescente de incursões recentes de drones no espaço aéreo dos aliados europeus da Ucrânia. A Rússia, que está travando uma guerra na Ucrânia, negou qualquer envolvimento.

Citando o relatório confidencial da polícia que disse ter tido acesso, o Bild informou que os drones avistados no aeroporto de Munique eram "usados militarmente", sem dar mais detalhes ou dizer de onde eles vieram.

Outros avistamentos nos últimos três dias, segundo o jornal, incluíram um drone visto na manhã de sexta-feira voando a cerca de 700 metros do Aeroporto de Frankfurt, o maior centro de conexões da Alemanha, e uma pequena aeronave que teria sobrevoado um depósito de munição no norte da Alemanha na tarde de sexta-feira.

Três drones também foram vistos no dia anterior, aparentemente voando em formação, acima de uma base da unidade aérea da Polícia Federal, perto da cidade de Gifhorn, no norte do país, informou.

Um homem croata de 41 anos foi detido e está sendo investigado por violações da ordem pública em conexão com o incidente em Frankfurt, disse o jornal.

'CORRIDA ARMAMENTISTA'

O Ministério da Defesa da Alemanha confirmou um relato da mídia de que drones foram vistos sobrevoando a base militar de Erding, perto do Aeroporto de Munique, por volta da hora do primeiro fechamento do aeroporto na noite de quinta-feira.

A base de Erding abriga algumas das pesquisas e desenvolvimento de drones das forças armadas alemãs.

A polícia não divulgou detalhes sobre a natureza ou a origem dos drones. Esses avistamentos deixaram cerca de 11.500 passageiros presos durante duas noites e fizeram com que dezenas de voos fossem cancelados, desviados ou adiados.

O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, anfitrião de uma cúpula de ministros do Interior da Europa com foco na migração, em Munique, no sábado, disse aos repórteres que equiparia a polícia com uma unidade de defesa contra drones.

"Estamos em uma corrida armamentista", disse ele. "Queremos estar à altura desse desafio."

Nas últimas semanas, a aviação europeia foi repetidamente lançada no caos devido a avistamentos de drones e incursões aéreas.

Dobrindt prometeu uma legislação que tornará mais fácil para a polícia pedir aos militares que derrubem drones.

(Reportagem de Karin Strohecker e Mrinmay Dey, reportagem adicional de Kirsti Knolle)