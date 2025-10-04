Topo

Agricultura familiar do Nordeste vai à maior feira mundial alimentos

04/10/2025 10h16

Agricultores familiares da Região Nordeste estarão na Anuga 2025, a maior feira internacional de alimentos e bebidas, que é realizada entre este sábado (4) e terça (7), em Colônia, na Alemanha.

A iniciativa é do Consórcio Nordeste, em parceria com ApexBrasil e Sebrae, com o objetivo de mostrar ao mercado europeu produtos de cerca de 30 agricultores da região, que concentra quase 50% dos produtores familiares do Brasil.

Além da Alemanha, a missão internacional também passará por Portugal. Além dos agricultores, estão no grupo secretários estaduais, diretores de empresas públicas da região, representantes de cooperativas de Minas Gerais e do Distrito Federal, e membros do Consórcio Nordeste. 

Entre os produtos que serão apresentados estão: cafés e chocolates especiais, mel da Caatinga, amêndoas de castanha de caju, tapioca e goma fresca, feijão, óleo de coco, farinha de babaçu, cajuína, flores e uma vasta gama de produtos agroindustriais. 

A Anuga é uma feira que ocorre a cada dois anos. A última edição movimentou cerca de US$ 530 milhões em negócios, em 2023.

Neste ano, as cooperativas terão um espaço especial no estande da ApexBrasil. Além disso, ocorrerão visitas guiadas, para que os agricultores familiares possam conhecer, trocar experiências com produtores de todo o mundo e estabelecer contatos cruciais para futuros negócios.

Já em Portugal, a visita ocorrerá no período de 7 a 10 de outubro. A delegação seguirá para Lisboa, onde participará de capacitação e rodadas de negócios. A agenda prevê um workshop sobre exportação e um encontro de apresentação dos produtos a potenciais importadores portugueses. 

