A polícia de Londres prende centenas de pessoas em um protesto contra a proibição da Palestine Action

Por Vitalii Yalahuzian e Yann Tessier

LONDRES (Reuters) - A polícia de Londres prendeu centenas de manifestantes por apoiarem um grupo pró-palestino proibido em uma manifestação no sábado, que foi realizada apesar dos pedidos para que fosse cancelada após um ataque mortal em uma sinagoga em Manchester.

Duas pessoas foram mortas no ataque na cidade do noroeste da Inglaterra na quinta-feira e a polícia matou a tiros o agressor, um homem britânico de ascendência síria que, segundo a polícia antiterrorismo, pode ter sido inspirado pela ideologia islâmica extremista.

Os organizadores recusaram os pedidos da polícia e do governo para cancelar a manifestação de sábado, que havia sido anunciada antes do ataque, para protestar contra o banimento do grupo pró-palestino Palestine Action pelas leis antiterrorismo.

Pedindo calma no X na manhã de sábado, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse: "Peço a todos que estejam pensando em protestar neste fim de semana que reconheçam e respeitem a dor dos judeus britânicos."

"Este é um momento de luto. Não é um momento para alimentar a tensão e causar mais dor. É um momento para ficarmos juntos", disse ele.

A polícia prendeu manifestantes na Trafalgar Square, no centro de Londres, enquanto eles escreviam slogans em cartazes declarando apoio à Palestine Action, que foi proibida em julho depois que membros invadiram uma base aérea e danificaram aviões militares.

Até o final da tarde em Londres, a polícia informou que 442 pessoas haviam sido presas - cerca de metade do número de pessoas presas em um protesto semelhante em setembro.

Uma multidão de mais de 1.000 pessoas aplaudiu e aclamou os detidos enquanto eles eram carregados pela polícia sem resistir. Os espectadores gritavam "vergonha de você" para os policiais.

"Na verdade, estou enojada com a polícia, eles não deveriam estar prendendo manifestantes não violentos aqui", disse a manifestante Angie Zelter. "Temos o direito de protestar e a Palestine Action não é uma organização violenta, nunca deveria ter sido proibida em primeiro lugar."

Seis pessoas foram presas separadamente depois de estenderem uma faixa da Palestine Action na ponte de Westminster, do lado de fora do Parlamento.

A manifestação é a mais recente de uma série de protestos, durante os quais centenas de pessoas foram presas por desafiarem a proibição que torna crime demonstrar apoio à Palestine Action.

A polícia disse que os protestos de sábado tirariam recursos da segurança que foi reforçada em torno das sinagogas e mesquitas após o ataque de quinta-feira.

A Defend Our Juries, que organizou o protesto de sábado, condenou o ataque à comunidade judaica em Manchester e pediu à polícia que se concentrasse nisso, e não no policiamento da manifestação.

o ataque de quinta-feira ocorreu após incidentes de ódio antissemita e islamofóbico na Grã-Bretanha neste verão, e manifestantes pró-palestinos saíram às ruas para denunciar Israel, atraindo críticas de alguns membros da comunidade judaica.

As comunidades judaica e muçulmana na Grã-Bretanha expressaram temor por sua segurança.

Israel tem travado uma guerra contra o Hamas em Gaza desde que o grupo militante palestino atacou Israel há dois anos. O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu a Israel que interrompa seu bombardeio depois que o Hamas disse que estava pronto para libertar reféns e concordou com alguns aspectos de um plano para interromper a guerra.

(Reportagem de Toby Melville, Jack Taylor, Yann Tessier e Vitalii Yalahuzian)