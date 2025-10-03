Topo

Zona do euro: PPI cai 0,6% na comparação anual de agosto

03/10/2025 07h11

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 0,6% na comparação anual de agosto, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 3, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda anual de 0,3%.

No confronto mensal, o PPI do bloco recuou 0,3% em agosto. Neste caso, o consenso da FactSet era de estabilidade do índice.

Excluindo-se os preços de energia, que tendem a ser voláteis, o PPI da zona do euro ficou estável em agosto ante julho, mas avançou 1% ante igual mês do ano passado.

