Topo

Notícias

Zema diz que candidatura presidencial de Tarcísio em 2026 seria 'prematura'

Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Bolsonaro: vestimenta é estratégia de comunicação - Reprodução/Instagram
Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Bolsonaro: vestimenta é estratégia de comunicação Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para o UOL, em Brasília

03/10/2025 12h57

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que não faria sentido o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), abdicar da reeleição estadual para disputar a Presidência em 2026.

O que aconteceu

Zema disse que, se a eleição para governador fosse hoje, Tarcísio teria "80% de chances" de se reeleger. No entanto, avaliou que essa chance cairia pela metade caso ele decidisse concorrer à Presidência já em 2026.

A posição dele hoje faz todo sentido, que é disputar a reeleição como governador de São Paulo Romeu Zema, governador de Minas Gerais

Zema disse que a direita deve lançar vários nomes na próxima disputa presidencial, incluindo ele próprio. No entanto, ele garantiu que a união no segundo turno está assegurada.

Governador de Minas elogiou a gestão de Tarcísio, destacando afinidade de visão entre os dois governos. Para ele, o momento mais provável é que governador de São Paulo busque um segundo mandato, deixando eventual candidatura nacional para depois.

Tarcísio reafirmou sua intenção de concorrer à reeleição em SP em 2026. Em visita recente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília, o governador disse, no entanto, que estará à sua disposição no ano que vem.

Flávio Bolsonaro disse que, enquanto não houver desfecho da condenação de Bolsonaro, ele será o candidato. O senador disse que Tarcísio é um "ativo da centro-direita" e que todos desse espectro político estarão juntos em 2026.

Tarcísio deve defender sair do leque de opções para suceder Bolsonaro em 2026. A decisão não é nova. Segundo interlocutores, o governador tem dito nos bastidores que não trabalha com a hipótese de concorrer ao Planalto por "uma série de razões".

Uma delas seria a vontade de deixar um legado à frente do estado de São Paulo. Ficar quatro anos no governo é considerado tempo insuficiente para elaborar e colocar políticas públicas em prática. Também não haveria tempo hábil para projetar, licitar e construir obras. Essas entregas são vistas como as marcas que renderão dividendos durante anos.

Recado de Tarcísio não convence o meio político. O centrão ressalta que muita coisa vai acontecer até o final do ano e mudanças consideráveis podem vir. Uma ala acredita que o governador está despistando para evitar se tornar alvo de Lula e do PT.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

Morre aos 97 anos Vera Jarach, referência das Mães da Praça de Maio

Missão da ONU no Líbano diz que Exército israelense lançou granadas perto de forças de paz

Zema diz que candidatura presidencial de Tarcísio em 2026 seria 'prematura'

Anvisa aciona agências internacionais e lança edital para garantir oferta de antídoto a metanol

Lamine Yamal lidera lista de convocados da Espanha para as Eliminatórias

Drones não identificados sobrevoaram campo de treinamento militar na Bélgica

Primeiro-ministro francês tenta convencer oposição a evitar censura

Apple atende a Trump e remove aplicativos que alertam migrantes sobre batidas do ICE

Missão da ONU no Líbano afirma que Israel lançou granadas perto de capacetes azuis

Gisèle Pelicot enfrenta novamente um dos seus supostos estupradores na França