Topo

Notícias

Zambelli escreve carta na cadeia: 'Tem sido muito duro, mas alcancei a paz'

Carla Zambelli (PL-SP) está presa em Roma, na Itália - Alan Santos/PR
Carla Zambelli (PL-SP) está presa em Roma, na Itália Imagem: Alan Santos/PR
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 15h58

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) escreveu uma carta na cadeia, na Itália, cuja foto foi divulgada hoje em seu perfil nas redes sociais. Ela disse ter "alcançado a paz", voltou a defender sua inocência e contou que vai publicar um livro.

O que aconteceu

"População brasileira e amigos, que bom que posso voltar a falar com vocês", escreveu Zambelli. "Tem sido muito duro aqui dentro, mas, com a certeza da minha inocência e a confiança na Justiça italiana e de Deus, principalmente, alcancei a paz".

A carta foi publicada após o desbloqueio das redes sociais da deputada. O ministro do STF Alexandre de Moraes liberou os perfis de Zambelli no dia 25 de setembro, mas impôs multa caso ela volte a fazer postagens com ataques às instituições ou discurso de ódio.

Zambelli está na penitenciária feminina de Rebibbia, na Itália. Na carta, ela disse que tem usado parte do tempo para "orar pelos brasileiros que estão no Brasil ou fora, os perseguidos e perseguidores". Ela também contou que escreveu um livro, que está sendo editado, mas não deu detalhes.

A parlamentar foi condenada a dez anos de prisão por ordenar uma invasão hacker ao sistema do CNJ. Ela aguarda a conclusão de seu processo de extradição, que já foi solicitado pelo Brasil.

Na Câmara, a licença da deputada terminou ontem. Zambelli ficou sete dias afastada por motivos de saúde e 120 dias por motivos pessoais. O período começou a contar a partir de 29 de maio.

Ela pode perder o mandato por faltas. De acordo com o que estabelece a Constituição, um deputado só pode faltar sem justificativa a um terço das sessões plenárias do ano legislativo.

Zambelli também enfrenta um processo de cassação devido à condenação. A Constituição determina que um deputado condenado criminalmente deve ser cassado após o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso. É esse o caso da deputada.

Cassação, porém, precisa de aprovação da Câmara. A lei determina que, no caso de condenação criminal, a autorização da cassação é feita pela Mesa Diretora da Casa. Mas o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), seguiu o Regimento Interno e encaminhou a análise do processo à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

CCJ tem até dez sessões para analisar e votar o caso. Até o momento, foram realizadas quatro sessões. A deputada deu depoimento à comissão em 24 de setembro. O hacker Walter Delgatti Neto, que foi condenado junto com ela pelo mesmo crime, também foi ouvido.

Depois, a cassação precisa ser votada pelo plenário. São necessários 257 votos para a concretização da perda de mandato.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Números de brasileiros deportados dos EUA chega a 2,2 mil e bate recorde

Palmeiras anuncia venda de Amanda Gutierres para os EUA por valor recorde

Além de São Paulo: veja os estados com casos suspeitos de metanol em bebida

Senado dos EUA volta a rejeitar plano republicano para solucionar paralisação orçamentária

Uma das vítimas de ataque a sinagoga em Manchester foi atingida por disparo da polícia

Outros 4 servidores de Praia Grande são alvos de mandados no caso Ruy Fontes

Filho de ex-diretor de INSS movimentou R$ 12 milhões com escritório recém-aberto

Cármen e Moraes votam contra recurso de Moro em ação sobre calúnia a Gilmar

Maior ataque da Rússia à produção de gás da Ucrânia danifica criticamente instalações da Naftogaz

Zambelli escreve carta na cadeia: 'Tem sido muito duro, mas alcancei a paz'

Subsecretário pede exoneração após ser alvo de mandados de busca e apreensão no caso Ruy Ferraz