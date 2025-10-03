Zambelli escreve carta na cadeia: 'Tem sido muito duro, mas alcancei a paz'

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) escreveu uma carta na cadeia, na Itália, cuja foto foi divulgada hoje em seu perfil nas redes sociais. Ela disse ter "alcançado a paz", voltou a defender sua inocência e contou que vai publicar um livro.

O que aconteceu

"População brasileira e amigos, que bom que posso voltar a falar com vocês", escreveu Zambelli. "Tem sido muito duro aqui dentro, mas, com a certeza da minha inocência e a confiança na Justiça italiana e de Deus, principalmente, alcancei a paz".

A carta foi publicada após o desbloqueio das redes sociais da deputada. O ministro do STF Alexandre de Moraes liberou os perfis de Zambelli no dia 25 de setembro, mas impôs multa caso ela volte a fazer postagens com ataques às instituições ou discurso de ódio.

Zambelli está na penitenciária feminina de Rebibbia, na Itália. Na carta, ela disse que tem usado parte do tempo para "orar pelos brasileiros que estão no Brasil ou fora, os perseguidos e perseguidores". Ela também contou que escreveu um livro, que está sendo editado, mas não deu detalhes.

A parlamentar foi condenada a dez anos de prisão por ordenar uma invasão hacker ao sistema do CNJ. Ela aguarda a conclusão de seu processo de extradição, que já foi solicitado pelo Brasil.

Na Câmara, a licença da deputada terminou ontem. Zambelli ficou sete dias afastada por motivos de saúde e 120 dias por motivos pessoais. O período começou a contar a partir de 29 de maio.

Ela pode perder o mandato por faltas. De acordo com o que estabelece a Constituição, um deputado só pode faltar sem justificativa a um terço das sessões plenárias do ano legislativo.

Zambelli também enfrenta um processo de cassação devido à condenação. A Constituição determina que um deputado condenado criminalmente deve ser cassado após o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso. É esse o caso da deputada.

Cassação, porém, precisa de aprovação da Câmara. A lei determina que, no caso de condenação criminal, a autorização da cassação é feita pela Mesa Diretora da Casa. Mas o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), seguiu o Regimento Interno e encaminhou a análise do processo à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

CCJ tem até dez sessões para analisar e votar o caso. Até o momento, foram realizadas quatro sessões. A deputada deu depoimento à comissão em 24 de setembro. O hacker Walter Delgatti Neto, que foi condenado junto com ela pelo mesmo crime, também foi ouvido.

Depois, a cassação precisa ser votada pelo plenário. São necessários 257 votos para a concretização da perda de mandato.