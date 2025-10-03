Xiaomi 15T e 15T Pro chegam ao Brasil com aposta em boas fotos; veja preços

Na semana passada, a Xiaomi apresentou em Munique, na Alemanha, dois novos smartphones: 15T e 15T Pro. Eles acabam de chegar ao Brasil, por R$ 7.499 e R$ 8.999, respectivamente.

Entre os destaques dos lançamentos, estão a comunicação estilo "walkie-talkie" entre aparelhos e os recursos robustos de fotografia, incluindo câmeras com qualidade Leica, marca alemã centenária que é referência no ramo.

Os novos smartphones são "quase top de linha" —modelos bem avançados, que herdam diversos recursos da série 15/15 Ultra, mas com algumas simplificações. E que também acabam trazendo inovações.

O Guia de Compras UOL teve acesso antecipado ao 15T Pro, que brilha pela câmera com zoom de até 100x. Veja nossas impressões a seguir.

15T Pro: foco nas fotos

Câmeras com zoom potente. São três lentes traseiras, todas desenvolvidas pela Leica:

grande angular (principal): 50 MP, f/1.62, 23 mm, OIS

teleobjetiva: 50 MP, f/3.0, 115 mm, OIS, zoom óptico 5x e digital 100x

ultra angular: 12 MP, f/2.2, 15 mm

Detalhe do módulo de câmeras do Xiaomi 15T Pro Imagem: Marcella Duarte/UOL

O conjunto oferece distâncias focais entre 15 mm e 230 mm (de 0.6x a 100x), com versatilidade para as diversas situações do dia a dia, seja para quem faz um uso pessoal ou profissional do aparelho.

O destaque é a teleobjetiva, com estrutura periscópica (um conjunto de lentes e espelhos), que atinge zoom de óptico de 5x e de 10x com "qualidade óptica" (ou seja, um corte feito dentro do sensor, sem perdas). Ele chega digitalmente a um máximo de 100x, com processamento para aprimorar os detalhes.

É a primeira vez que um aparelho da linha "T" recebe uma câmera com essa tecnologia e esse poder de aproximação, que chega ao nível de concorrentes como Galaxy S25 Ultra, Motorola Edge 50 Ultra, realme GT7 Pro e iPhone 17 Pro.

Foto com zoom de 10x Imagem: Marcella Duarte/UOL

Ressalto que Munique estava em uma semana nublada e chuvosa, o que prejudicou a experiência fotográfica. Mesmo assim, os resultados me agradaram, com alta definição, contraste e cores. O zoom até 10x é excelente; até 20x muito bom; depois disso, passa por mais processamento e vai progressivamente perdendo qualidade (o que é normal em qualquer zoom digital).

Foto com zoom de 20x Imagem: Marcella Duarte/UOL

Outro recurso que me agradou bastante é o super macro, que também é feito usando a teleobjetiva —ou seja, você não precisa se aproximar tanto do que está fotografando (como seria em um modo macro feito com a ultrawide). Para usar, basta dar um zoom a partir de 5x tendo algum pequeno objeto/animal/planta em primeiro plano, que ele será ativado automaticamente. E as imagens ficam super detalhadas e nítidas.

Modo macro Imagem: Marcella Duarte/UOL

A câmera de selfie, com 32 MP (f/2.2, 21 mm), também entregou boas fotos, inclusive no modo retrato.

Selfie retrato Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Qualidade e estética Leica. Toda a óptica foi desenvolvida pela empresa alemã, com lentes Vario-Summilux, que oferecem maior claridade, sendo ideais também para condições de pouca luz. Como de praxe, ela incluiu no aparelho seus estilos fotográficos (autêntico ou vibrante), filtros, marca d'água e até um som de obturador de câmeras antigas.

Uma novidade é o modo "Leica street photography", pensado para ser usado rapidamente no cotidiano, oferecendo as principais distâncias focais a um toque (28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm, 135 mm). Basta apertar duas vezes a tecla de volume para acessar, mesmo com o celular bloqueado.

Estilo Leica vibrante Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Processamento de imagens. Os aparelhos usam a Xiaomi AISP 2, versão atualizada da plataforma de fotografia com inteligência artificial da marca. A promessa é melhorar os cliques, levando mais nitidez, luminosidade, profundidade e cores vibrantes às fotos, principalmente nas imagens com zoom e/ou noturnas. Também ajuda nas camadas de desfoque do modo retrato.

Lembrando que não é só o número de megapixels que importa para uma boa foto. A claridade e construção das lentes, o tamanho do sensor, o processamento da imagem e outros detalhes fazem muita diferença.

Foto com a câmera principal Imagem: Marcella Duarte/ UOL

"Walkie-talkie". Os dois modelos chegam com uma novidade: a "Comunicação Offline Xiaomi", que permite fazer ligações entre smartphones da linha mesmo quando não houver qualquer sinal (seja de celular ou wi-fi).

É como um walkie-talkie mais tecnológico, combinando sinais de rádio e Bluetooth e a própria engenharia do aparelho. Funciona como uma ligação de voz normal (é preciso haver um número no aparelho, seja por eSIM ou chip físico).

Um recurso diferenciado, que pode salvar em emergências, por exemplo, para quem pratica atividades em locais remotos ou mesmo para pessoas em viagens em família para outros países. O alcance é de 1,9 km no 15T Pro e de 1,3 km no 15T.

Traseira do Xiaomi 15T Pro Imagem: Marcella Duarte/ Guia de Compras UOL

Design elegante e resistente. Segue o padrão Xiaomi, mais minimalista e sofisticado. A moldura é de liga de alumínio, com bordas retas, e a traseira é de fibra de vidro, com um acabamento que também lembra metal escovado.

Tela AMOLED de 144 Hz. Com 6,83 polegadas, é o maior display a equipar um smartphone da série Xiaomi. Ele tem pico de brilho de 3.200 nits, resolução 2772 x 1280 pixels e taxa de atualização dinâmica até 144 Hz (os concorrentes costumam chegar até 120 Hz). Há proteção Corning Gorilla Glass 7i.

Alto desempenho. O processador é o Dimensity 9400+, um dos mais poderosos da MediaTek, com litografia de 3 nm, aliado a 12 GB de memória RAM. No meu uso, não houve travamentos ou superaquecimentos, mesmo com testes intensivos das câmeras. Há opções com 512 GB ou 1 TB de armazenamento interno.

Bateria. 5500 mAh com carregamento rápido de 50 W (sem fio) e 90 W (com fio), que enche 50% da bateria em 15 minutos. Aliada ao novo processador, que tem maior eficiência energética, ela dura mais de um dia e meio para mim (segundo a marca, são até 15,29 horas de uso constante).

Resistência. IP68 contra poeira e água, incluindo imersão em água doce a até 3 metros de profundidade.

Xiaomi 15T Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Xiaomi 15T: as diferenças

Por fora, os dois são bem parecidos, mas por dentro há algumas diferenças relevantes. Ainda não testamos modelo mais barato, mas ele tem:

carregamento apenas com fio (rápido de 67 W)

processador menos potente (MediaTek Dimensity 8400 Ultra)

câmera com menos zoom e sensor menor

Ainda assim, é um celular bem completo que pode atender às necessidades de muita gente.

Ficha técnica: Xiaomi 15T Pro

Processador: MediaTek Dimensity 9400+

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento interno: 256 GB, 512 GB ou 1 TB

Sistema operacional: Xiaomi HyperOS 3

Câmeras traseiras: wide 50 MP (23 mm f/1.6); telephoto 50 MP (115 mm f/3.0 - 5x zoom óptico 100x zoom digital); ultrawide 12 MP (15 mm f/2.2)

Câmera selfie: 32MP

Tela: AMOLED 6,83 polegadas; 3200 nits; 2772 x 1280; HDR10+; Dolby Vision

Bateria: 5500 mAh; carregamento rápido 90 W (com fio) e 50 W (sem fio)

Resistência: IP68

Dimensões: 16,27 cm x 7,79 cm x 0,79 cm

Peso: 210g

Cores: preto, cinza e mocha gold

*a jornalista viajou a convite da Xiaomi.

