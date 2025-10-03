Weg amplia atuação em recarga de veículos elétricos e mira Europa

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg deve começar a vender na Europa no início do próximo ano recarregadores de bateria de veículos elétricos fabricados na região, expandindo a área de negócios da empresa nesse mercado que segue em transformação no Brasil, mas que já se encontra consolidado em regiões maduras.

"Começamos a operação de 'ev charge' na Europa e, a partir do ano que vem, já teremos produtos no mercado fabricados na Europa seguindo o padrão da linha Wemob e adaptados às legislações locais", afirmou o diretor superintendente de digital e sistemas da Weg, Carlos Grillo, em apresentação da companhia nesta sexta-feira.

Nos Estados Unidos, a Weg tem focado em veículos "vocacionais", como os utilizados por operadores de aeroportos, disse o executivo, citando um início de expansão global da companhia brasileira no segmento de recarregamento de veículos elétricos.

No Brasil, a companhia tem atuado no segmento focando nos recarregadores para veículos elétricos usados por operadores de redes de recarga e também junto a montadoras de ônibus elétricos.

A Weg terá um recarregador de cerca de 1 megawatt a partir do início do próximo ano, segundo Grillo. Atualmente, a linha de produtos da empresa vai até 640 quilowatts.

Citando uma frota brasileira de ônibus elétricos em expansão, atualmente com 1.168 veículos, Grillo afirmou que essa frota começa a se espalhar para outros Estados, além da concentração em São Paulo e que a empresa detém 60% de participação nessa frota.

De olho no reaproveitamento desses veículos após serem revendidos para outros operadores, a Weg iniciou no mês passado uma operação dedicada para a mobilidade elétrica em seu centro de serviços em São Bernardo do Campo (SP), focada em reparo e manutenção.

No médio prazo, disse Grillo, o centro deve oferecer serviços de manutenção de baterias para expansão de capacidade e também para reaproveitamento de packs usados em outras aplicações como baterias estacionárias conhecidas como BESS e reciclagem.

(Por Alberto Alerigi Jr.)