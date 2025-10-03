Wall St atinge máximas recordes intradiários com expectativas de cortes de juros

Topo

03/10/2025 11h49

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street atingiram máximas recordes intradiárias nesta sexta-feira, uma vez que o otimismo em relação a um iminente corte na taxa de juros pelo Federal Reserve impulsionou o sentimento no último pregão de uma semana que registrou volatilidade devido à paralisação do governo dos Estados Unidos.

A paralisação do governo federal, que começou na quarta-feira, interrompeu o fluxo de dados econômicos críticos, incluindo o relatório de emprego fora do setor agrícola, que estava originalmente programado para ser divulgado nesta sexta-feira.

Agora ele foi adiado, deixando para os investidores outros indicadores que sugerem um abrandamento no mercado de trabalho, mantendo vivas as apostas em um corte iminente dos juros.

Juntamente com a força do setor de tecnologia, o otimismo tem ajudado até agora os investidores a ignorar o impasse federal. Os três principais índices estão a caminho de registrar ganhos semanais se os níveis atuais se mantiverem.

"O mercado está se concentrando em algumas coisas diferentes em vez da paralisação. Uma delas é o otimismo com relação à IA que vimos nos últimos dias, e os dados que foram divulgados esta semana são bastante favoráveis à possibilidade de o Fed cortar os juros", disse Veronica Willis, estrategista de investimentos globais do Wells Fargo Investment Institute.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,59%, para 46.794,89 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,18%, a 6.727,44 pontos, e o Nasdaq Composite perdia 0,03%, para 22.836,64 pontos.

