Tomar vinagre de maçã em jejum é milagre, mito ou só tempero?

Mais conhecido por dar sabor às saladas, o vinagre de maçã também tem ganhado fama como um suposto aliado da saúde quando misturado à água em jejum. Mas será que funciona mesmo?

O líquido é rico em antioxidantes, minerais, vitaminas e substâncias antibacterianas. Pode sim ser consumido diluído em água, mas não há qualquer necessidade de fazê-lo em jejum.

A recomendação de especialistas é não ultrapassar 20 ml por dia — o equivalente a duas colheres de sopa. Passar desse limite pode ter o efeito contrário: em vez de combater os radicais livres, estimula a formação deles.

E nada de tomar puro: ingerir vinagre sem diluição pode provocar azia e queimação. Quem sofre com gastrite, refluxo, hérnia de hiato, úlcera ou esofagite deve evitar completamente, já que o ácido pode agravar os sintomas.

Emagrece mesmo?

Apesar da crença popular, o vinagre de maçã não faz perder peso por si só. O que ele realmente faz é reduzir o índice glicêmico das refeições, evitando picos de insulina — hormônio que estimula o acúmulo de gordura. Isso melhora o metabolismo e ajuda a reduzir inflamações no organismo. Só que, sem dieta equilibrada e atividade física, os efeitos isolados são mínimos.

Benefícios que valem atenção

Coração

Graças a nutrientes como magnésio, quercetina e antioxidantes, o vinagre de maçã pode reduzir riscos de colesterol alto, hipertensão e diabetes. Além disso, substituí-lo pelo sal em preparações é uma estratégia para diminuir o consumo de sódio.

Digestão

Assim como o limão, o vinagre de maçã estimula a produção de ácido gástrico, auxiliando a digestão e neutralizando radicais livres. No entanto, o consumo excessivo pode elevar o pH estomacal e causar desconfortos como azia e até vômitos. Moderação é a chave.

Poder antimicrobiano

Em testes de laboratório, pesquisadores observaram que o vinagre tem potencial para agir contra bactérias como a Escherichia coli, associada a diarreias, além de apresentar efeito anti-inflamatório. Mas, até agora, esses resultados ainda não foram confirmados em larga escala em seres humanos.

No fim das contas, o vinagre de maçã pode até ser um bom aliado da saúde, mas está longe de ser um elixir milagroso. Usado com moderação, funciona como complemento da alimentação. Já em jejum, não há vantagem extra: é apenas mais um mito entre tantos da internet.

