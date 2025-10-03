Topo

Vídeo de Ratinho falando sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA

do UOL

Nathália Moreira

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 16h28

É falso que o apresentador Ratinho tenha defendido o impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e dito que o processo "já começou".

O vídeo que tem circulado nas redes sociais foi alterado com o uso de inteligência artificial.

O que está circulando

Áudio falso de Ratinho sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA - Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook - Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook
Áudio falso de Ratinho sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA
Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Um vídeo de menos de 30 segundos de Ratinho em que ele supostamente diz que "o impeachment de Alexandre de Moraes já começou" e pede que as pessoas apoiem o conteúdo seguindo a página que publicou o vídeo.

Por que é falso

Áudio foi alterado por IA. O UOL Confere usou o Hive Moderation, especializado na identificação de manipulações digitais de conteúdos, para analisar o vídeo compartilhado pelas publicações enganosas. A ferramenta indicou 75% de probabilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Áudio falso de Ratinho sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA - Print/UOL sobre Reprodução/Hive Moderation - Print/UOL sobre Reprodução/Hive Moderation
Áudio falso de Ratinho sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA
Imagem: Print/UOL sobre Reprodução/Hive Moderation

No vídeo original, Ratinho fala sobre o conflito entre Israel e Irã. Por meio de uma busca reversa, o UOL Confere encontrou a versão original no perfil do apresentador no TikTok. Nele, Ratinho afirma que estudantes brasileiros não deveriam se envolver em questões sobre Israel e Irã e critica o governo Lula por também se envolver no assunto (veja a baixo).

Processos de ministro do STF tramitam no Senado. Até julho deste ano, havia 29 pedidos de impeachment contra Moares protocolados na casa. Para eles avançarem, é necessário que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), dê andamento a algum deles, mas isso não ocorreu. São necessários 54 votos entre os 81 senadores para aprovar o impeachment de um ministro do Supremo, o que até hoje nunca aconteceu (aqui).

Viralização. Um post no Facebook com o conteúdo desinformativo tinha 1,7 mil comentários e 12 mil compartilhamentos.

Este conteúdo também foi checado por Estadão Verifica

