Vice-chair do Fed repete que mercado de trabalho dos EUA pode enfrentar estresse se não tiver apoio

Por Howard Schneider

FILADÉLFIA (Reuters) - O vice-chair do Federal Reserve, Philip Jefferson, reiterou nesta sexta-feira que o mercado de trabalho dos Estados Unidos poderá enfrentar estresse se não for apoiado pela política monetária.

Em comentários preparados para serem apresentados na LeBow College of Business da Drexel University, Jefferson repetiu amplamente os comentários do início da semana de que, com a inflação acima da meta de 2% do Fed e o mercado de trabalho parecendo enfraquecer, "ambos os lados de nosso mandato estão sob pressão".

"Vejo os riscos para o emprego como inclinados para o lado negativo e os riscos para a inflação para o lado positivo", sendo que o corte de 0,25 ponto na taxa de juros na última reunião do Fed foi apropriado como uma forma de apoiar o mercado de trabalho com uma política monetária ligeiramente mais flexível, "mantendo uma abordagem equilibrada para promover nossos objetivos de mandato duplo", disse Jefferson.

Ele não indicou se é favorável a um novo corte de 0,25 ponto na reunião do Fed no final deste mês.

Ele também observou que estava falando sem os dados de empregos de setembro que, devido à atual paralisação do governo dos EUA, não foram anunciados nesta sexta-feira como era previsto.

"Isso é menos do que o ideal", disse Jefferson, acrescentando que ele não se "concentra em um único dado" para decidir sobre a política monetária.