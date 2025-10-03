Veja prazos das tarifas e principais eventos futuros da guerra comercial de Trump

(Reuters) - A estratégia tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, injetou incerteza nos mercados financeiros globais, exacerbada por contestações legais às taxas e pela pressão de Trump por acordos comerciais bilaterais.

O decreto de Trump sobre tarifas "recíprocas" para exportações de 69 parceiros comerciais, listando taxas de importação mais altas de 10% a 41%, entrou em vigor em 7 de agosto, elevando a taxa média de importação dos EUA para a mais alta em um século.

A última rodada de impostos inclui uma tarifa de 100% sobre as importações de produtos farmacêuticos de marca ou patenteados e uma tarifa de 25% sobre caminhões pesados, à medida que Trump intensifica os esforços para remodelar o comércio global.

Veja abaixo um cronograma dos próximos eventos e datas que podem influenciar a política tarifária dos EUA.

1º de outubro

Os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 100% sobre as importações de produtos farmacêuticos de marca ou patenteados, com algumas exceções para empresas que estão construindo uma fábrica nos Estados Unidos. Trump também impôs taxas de 25% sobre caminhões pesados.

6 e 7 de outubro

O gabinete do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse que ele planeja uma viagem a Washington para discutir questões econômicas e de segurança, incluindo uma reunião com Trump em 7 de outubro.

14 de outubro

Entram em vigor as tarifas de 10% de Trump sobre madeira e madeira serrada importadas e as tarifas de 25% sobre armários de cozinha, gabinetes de banheiro e móveis estofados.

10 de novembro

A trégua tarifária entre os EUA e a China é estendida até o início de novembro, proporcionando um alívio durante o aumento sazonal das importações antes da temporada de festas de fim de ano.

1º de janeiro de 2026

Os impostos aumentarão ainda mais em 1º de janeiro de 2026 para 30% para móveis estofados e 50% para armários e gabinetes de países sem acordos comerciais.

