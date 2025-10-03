Topo

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação para retirada

Imagem ilustrativa do aplicativo do FGTS, da Caixa Imagem: Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo
03/10/2025 05h30

O governo federal já publicou o cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente ao ano de 2025. O calendário leva em conta o mês de nascimento do trabalhador, permitindo que quem nasceu em janeiro, por exemplo, já possa retirar os valores dentro do período estipulado.

Calendário do saque-aniversário em 2025

  • Nascidos em janeiro: de 2/1/2025 a 31/3/2025
  • Nascidos em fevereiro: de 3/2/2025 a 30/4/2025
  • Nascidos em março: de 3/3/2025 a 30/5/2025
  • Nascidos em abril: de 1/4/2025 a 30/6/2025
  • Nascidos em maio: de 2/5/2025 a 31/7/2025
  • Nascidos em junho: de 2/6/2025 a 29/8/2025
  • Nascidos em julho: de 1/7/2025 a 30/9/2025
  • Nascidos em agosto: de 1/8/2025 a 31/10/2025
  • Nascidos em setembro: de 1/9/2025 a 28/11/2025
  • Nascidos em outubro: de 1/10/2025 a 30/12/2025
  • Nascidos em novembro: de 3/11/2025 a 30/1/2026
  • Nascidos em dezembro: de 1/12/2025 a 27/2/2026

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão tradicional. Nela, o trabalhador tem direito a sacar uma parte do saldo de sua conta no mês do aniversário. Porém, se for demitido, não poderá retirar o valor total acumulado, recebendo apenas a multa rescisória.

Na forma convencional, chamada saque-rescisão, quem perde o emprego sem justa causa pode sacar integralmente o saldo, além da multa de 40% quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser retirado dentro de um prazo de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. O trabalhador precisa indicar uma conta bancária para o crédito do valor, que geralmente é disponibilizado em até cinco dias úteis quando o pedido ocorre no mês do aniversário.

Também é possível solicitar o retorno ao modelo saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não exista contrato de antecipação em andamento. Porém, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês contado da data da solicitação.

Como é definido o valor?

O montante a ser retirado varia conforme o saldo total das contas do trabalhador no FGTS. O cálculo é feito a partir de uma alíquota progressiva, que vai de 5% a 50%, acrescida de uma parcela fixa que depende da faixa de saldo.

Faixas de saque:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000: 5% + R$ 2.900

