Uma das vítimas de ataque a sinagoga em Manchester foi atingida por disparo da polícia

Uma das duas pessoas mortas no atentado a uma sinagoga em Manchester, no Reino Unido, foi atingida por um disparo das forças de segurança durante a operação para capturar o agressor. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (3), um dia após o ataque que mergulhou a comunidade judaica britânica em estado de alerta.

O ataque, classificado como terrorista pelas autoridades, ocorreu na manhã de quinta-feira (2), quando a sinagoga estava lotada para a celebração judaica de Yom Kippur. O agressor, Jihad Al-Shamie, britânico de origem síria, de 35 anos, avançou com seu carro contra pessoas que estavam em frente ao prédio, depois saiu do veículo e atacou fiéis com uma faca.

O homem foi morto pela polícia no local. Ele nunca havia sido identificado como extremista pelos serviços de inteligência. Três suspeitos - dois homens na faixa dos 30 anos e uma mulher de cerca de - foram presos e estão detidos.

As duas vítimas fatais do ataque, Adrian Daulby, de 53 anos, e Melvin Cravitz, de 66, eram membros da comunidade judaica de Manchester e moravam no bairro de Crumpsall, onde fica a sinagoga de Heaton Park. Adrian Daulby foi atingido por um disparo acidental das forças de segurança durante a intervenção, explicou a polícia local. Outra pessoa também foi ferida por um tiro da polícia.

"Adrian Daulby e essa outra vítima estavam ambos atrás da porta da sinagoga", disse o chefe da polícia local, Stephen Watson, em comunicado. "Os fiéis agiram com coragem para impedir que o agressor entrasse", acrescentou. "Adrian Daulby foi um herói e perdeu tragicamente a vida em um ato de coragem para salvar os outros", declarou sua família, em nota.

Ao todo, três vítimas permanecem hospitalizadas com ferimentos graves nesta sexta-feira, segundo a polícia. Além da pessoa ferida por tiro, uma foi esfaqueada e outra atropelada pelo carro do agressor.

A emoção foi intensa na tarde desta sexta-feira durante uma vigília realizada próxima à sinagoga, onde o vice-primeiro-ministro, David Lammy foi vaiado. "Você tem sangue nas mãos!", gritaram alguns presentes.

Segurança reforçada nos arredores dos locais de culto do país

As autoridades reforçaram a segurança nos arredores de locais de culto e outros espaços comunitários judaicos em todo o Reino Unido. "Estamos em estado de alerta máximo", afirmou a ministra do Interior, Shabana Mahmood.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, visitou o local do ataque na manhã de sexta-feira, acompanhado de sua esposa Victoria, que é judia. "Foi um ataque terrorista destinado a espalhar o medo. Os judeus foram atacados por serem judeus", declarou o chefe de governo, a um grupo de socorristas. Ele reconheceu na noite de quinta-feira que o país precisa "vencer" o antissemitismo crescente.

O rabino Daniel Walker, que estava presente no momento do ataque, e outros dois líderes da sinagoga pediram, em comunicado, que os britânicos se unam "para combater o flagelo do antissemitismo, onde quer que ele se manifeste".

O presidente israelense, Isaac Herzog, lamentou, em entrevista à rádio LBC nesta sexta-feira, uma "verdadeira atrocidade" e afirmou que são necessárias "ações firmes" para combater "essa terrível onda de terror e antissemitismo".

Nesse contexto, a ministra britânica do Interior disse estar "decepcionada" por os organizadores das manifestações pró-Palestina previstas para o fim de semana não cancelarem os eventos. "Considero isso desonroso", afirmou.

