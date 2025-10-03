Topo

Notícias

Uma das vítimas de ataque a sinagoga em Manchester foi atingida por disparo da polícia

03/10/2025 16h09

Uma das duas pessoas mortas no atentado a uma sinagoga em Manchester, no Reino Unido, foi atingida por um disparo das forças de segurança durante a operação para capturar o agressor. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (3), um dia após o ataque que mergulhou a comunidade judaica britânica em estado de alerta.

O ataque, classificado como terrorista pelas autoridades, ocorreu na manhã de quinta-feira (2), quando a sinagoga estava lotada para a celebração judaica de Yom Kippur. O agressor, Jihad Al-Shamie, britânico de origem síria, de 35 anos, avançou com seu carro contra pessoas que estavam em frente ao prédio, depois saiu do veículo e atacou fiéis com uma faca.

O homem foi morto pela polícia no local. Ele nunca havia sido identificado como extremista pelos serviços de inteligência. Três suspeitos - dois homens na faixa dos 30 anos e uma mulher de cerca de - foram presos e estão detidos. 

As duas vítimas fatais do ataque, Adrian Daulby, de 53 anos, e Melvin Cravitz, de 66, eram membros da comunidade judaica de Manchester e moravam no bairro de Crumpsall, onde fica a sinagoga de Heaton Park. Adrian Daulby foi atingido por um disparo acidental das forças de segurança durante a intervenção, explicou a polícia local. Outra pessoa também foi ferida por um tiro da polícia.

"Adrian Daulby e essa outra vítima estavam ambos atrás da porta da sinagoga", disse o chefe da polícia local, Stephen Watson, em comunicado. "Os fiéis agiram com coragem para impedir que o agressor entrasse", acrescentou. "Adrian Daulby foi um herói e perdeu tragicamente a vida em um ato de coragem para salvar os outros", declarou sua família, em nota.

Ao todo, três vítimas permanecem hospitalizadas com ferimentos graves nesta sexta-feira, segundo a polícia. Além da pessoa ferida por tiro, uma foi esfaqueada e outra atropelada pelo carro do agressor.

A emoção foi intensa na tarde desta sexta-feira durante uma vigília realizada próxima à sinagoga, onde o vice-primeiro-ministro, David Lammy foi vaiado. "Você tem sangue nas mãos!", gritaram alguns presentes.

Segurança reforçada nos arredores dos locais de culto do país

As autoridades reforçaram a segurança nos arredores de locais de culto e outros espaços comunitários judaicos em todo o Reino Unido. "Estamos em estado de alerta máximo", afirmou a ministra do Interior, Shabana Mahmood.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, visitou o local do ataque na manhã de sexta-feira, acompanhado de sua esposa Victoria, que é judia. "Foi um ataque terrorista destinado a espalhar o medo. Os judeus foram atacados por serem judeus", declarou o chefe de governo, a um grupo de socorristas. Ele reconheceu na noite de quinta-feira que o país precisa "vencer" o antissemitismo crescente.

O rabino Daniel Walker, que estava presente no momento do ataque, e outros dois líderes da sinagoga pediram, em comunicado, que os britânicos se unam "para combater o flagelo do antissemitismo, onde quer que ele se manifeste".

O presidente israelense, Isaac Herzog, lamentou, em entrevista à rádio LBC nesta sexta-feira, uma "verdadeira atrocidade" e afirmou que são necessárias "ações firmes" para combater "essa terrível onda de terror e antissemitismo".

Nesse contexto, a ministra britânica do Interior disse estar "decepcionada" por os organizadores das manifestações pró-Palestina previstas para o fim de semana não cancelarem os eventos. "Considero isso desonroso", afirmou.

Com AFP

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Marchió: arranjo pecuária-floresta pode ser adaptado a áreas de qualquer tamanho

Hamas diz estar disposto a libertar reféns de Gaza sob proposta de cessar-fogo de Trump

Drone russo mata fotojornalista francês no leste da Ucrânia, diz Exército

Mesmo nascido nos EUA, foi detido pelo ICE 2 vezes 'por ser latino'

Hamas cita Trump e aceita acordo para libertar reféns israelenses de Gaza

Motta afirma que é 'prioridade' votar PEC da Segurança ainda este ano

Fotógrafo francês morre em ataque de drones na Ucrânia; Macron acusa Rússia

Especialistas da ONU alertam que plano de paz de Trump para Gaza pode causar mais opressão

Três são presos por suspeita de envolvimento da morte de advogado em SP

Vídeo de Ratinho falando sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA

1 em cada 5 garrafas de uísque ou vodca vendida no País é falsificada, diz entidade