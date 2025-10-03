Trump lança sombra sobre Prêmio Nobel enquanto entidade faz alerta sobre liberdade acadêmica

Por Johan Ahlander

ESTOCOLMO (Reuters) - Enquanto cientistas se preparam para os anúncios do Prêmio Nobel da próxima semana, uma entidade que realiza a premiação alerta que a liberdade acadêmica está ameaçada nos EUA e em outros lugares, em função da interferência política.

O presidente dos EUA, Donald Trump, introduziu ou propôs uma série de medidas em seu segundo mandato que, segundo os críticos, prejudicarão a educação e a pesquisa científica.

Ylva Engstrom, vice-presidente da Real Academia Sueca de Ciências, que concede prêmios de química, física e economia, disse que as mudanças do governo Trump foram imprudentes.

"Acredito que, tanto a curto quanto a longo prazo, isso pode ter efeitos devastadores", disse ela à Reuters em entrevista. "A liberdade acadêmica... é um dos pilares do sistema democrático."

O governo Trump nega estar sufocando a liberdade acadêmica, dizendo que suas medidas reduzirão o desperdício e promoverão a inovação científica nos EUA.

Engstrom, que também é membro do conselho da Federação Europeia de Academias de Ciências e Humanidades, não faz parte de nenhum dos três comitês que concederão os prêmios de química, física ou economia.

Os prêmios Nobel, considerados por muitos como as honrarias científicas mais prestigiadas do mundo, serão anunciados a partir da próxima semana, começando com o prêmio de medicina ou fisiologia na segunda-feira e terminando com a revelação dos vencedores de economia uma semana depois.

Os prêmios foram criados pelo rico inventor sueco da dinamite, Alfred Nobel, e também são concedidos por realizações excepcionais em física, química, literatura e paz. O valor do prêmio é de 11 milhões de coroas suecas (US$1,2 milhão).

Trump disse várias vezes que merece o Prêmio Nobel da Paz, embora especialistas digam que suas chances são muito pequenas.

"EDUCAÇÃO PATRIÓTICA"

Trump propôs cortar o orçamento dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês), o maior financiador mundial de pesquisa biomédica, e quer desmantelar o Departamento de Educação, em uma tentativa de reduzir o papel do governo federal na educação em favor de mais controle pelos Estados.

Seu governo também disse que vai priorizar a concessão de verbas para programas focados em "educação patriótica" e exigiu que as escolas limitassem a matrícula internacional de graduação em 15%.

"Para a pesquisa, haverá uma grande queda no que os cientistas americanos podem fazer e no que lhes é permitido fazer, no que podem publicar e em como podem obter financiamento. Então, isso terá grandes efeitos", disse Engstrom, presidente do comitê de política de pesquisa da Real Academia Sueca de Ciências.

A Casa Branca disse em uma resposta por e-mail que os Estados Unidos eram o maior financiador de pesquisa científica do mundo.

"Os cortes direcionados do governo ao desperdício, à fraude e ao abuso, tanto no financiamento de bolsas de pesquisa quanto nos programas de visto, fortalecerão o domínio inovador e científico dos americanos", afirmou.

IMPACTO NO CRESCIMENTO

Trump também vem discutindo com diversas universidades de prestígio -- algumas das quais podem estar entre as vencedoras do Prêmio Nobel nos próximos dias --, ameaçando reter verbas federais por questões como protestos pró-palestinos contra a guerra de Israel em Gaza, diversidade no campus e políticas sobre transgêneros.

O economista norte-americano de origem britânica Simon Johnson, que ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2024 por seus estudos sobre como as instituições afetam a prosperidade, disse que, embora achasse muito cedo para dizer como as ações de Trump afetariam a liberdade acadêmica, elas certamente prejudicariam o crescimento econômico.

"Essas políticas são absolutamente e inequivocamente muito negativas, principalmente para a criação de empregos", disse Johnson, que é professor na MIT Sloan School of Management.

"Acredito que todas as atividades de engenharia e ciências serão afetadas", afirmou. "Ciências Biológicas são um setor particularmente dinâmico no momento, e o NIH está, por algum motivo, sendo alvo de cortes realmente massivos", acrescentou, em referência aos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA.

A Fundação Nobel, que supervisiona o testamento e o legado de Nobel, disse que houve desafios à liberdade acadêmica, como já houve anteriormente nos 124 anos da entidade, e que estava "mantendo um olhar atento".

"Nós protegemos o conhecimento", disse Hanna Stjarne, presidente da fundação. "Nós protegemos... a liberdade, a oportunidade para pesquisadores trabalharem livremente, para escritores poderem escrever exatamente como quiserem e para iniciativas de paz serem tomadas em todos os tipos de conflitos que existem em todo o mundo."

(Reportagem de Johan Ahlander)