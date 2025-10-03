Topo

Notícias

Trump falará sobre 'aceitação' do plano de paz pelo Hamas

03/10/2025 18h10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai fazer declarações sobre a "aceitação" do Hamas de sua proposta de paz para Gaza, segundo anunciou nesta sexta-feira (3) a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. 

"No Salão Oval: o presidente Trump responde à aceitação do Hamas de seu plano de paz", escreveu Leavitt na rede social X, junto com uma foto do republicano se dirigindo, de seu gabinete, às câmeras de televisão. "Estejam atentos!"

dk/acb/dga/db/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Trump falará sobre 'aceitação' do plano de paz pelo Hamas

Sean "Diddy" Combs é sentenciado a mais de 4 anos de prisão por prostituição

Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência contra o MTST: risco à minha integridade

5 esconderijos da aranha-marrom dentro de casa que exigem atenção

Ataque a sinagoga: Pai de suspeito condena ?ato hediondo? do filho

Hospital atualiza quadro de saúde do Rapper Hungria e suspeita de intoxicação por metanol

Não dá pra descartar crime organizado, diz Sarrubbo sobre metanol

EUA anuncia quatro mortos após atacar suposta lancha do narcotráfico no Caribe

P.Diddy é condenado a pouco mais de 4 anos de prisão 

Rapper "Diddy" é condenado a pouco mais de 4 anos de prisão

Da desconfiança ao brilho na Champions: Igor Paixão vira destaque no Olympique de Marselha