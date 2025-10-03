Trump diz que acredita que Hamas está pronto para 'uma paz duradoura'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira (3), que acredita que o Hamas está pronto para "uma paz duradoura" e exigiu que Israel deixe de bombardear Gaza, depois que o movimento islamista palestino afirmou estar disposto a libertar os reféns.

"Com base na declaração que o Hamas acaba de emitir, acredito que estão prontos para uma paz duradoura. Israel deve interromper de imediato o bombardeio de Gaza para que possamos libertar os reféns de forma segura e rápida!", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

