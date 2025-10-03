Topo

Notícias

Trump dá ao Hamas até domingo para chegar a um acordo sobre Gaza

03/10/2025 11h30

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ao Hamas até as 18h (19h, horário de Brasília) de domingo para chegar a um acordo sobre seu plano para o futuro de Gaza, chamando-o de última chance para o grupo militante palestino.

"Um acordo deve ser alcançado com o Hamas até domingo, às 18 horas, horário de Washington, D.C.", escreveu Trump nesta sexta-feira no Truth Social.

"Todos os países assinaram! Se esse acordo de ÚLTIMA CHANCE não for alcançado, todo o INFERNO, como ninguém jamais viu antes, se desencadeará contra o Hamas."

(Reportagem de Doina Chiacu)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Hamas enfrentará 'o inferno' se rejeitar 'a última chance', diz Trump

Crises de soluços são mais intensas quando Bolsonaro se exalta, diz médico

Trump dá ao Hamas até domingo para chegar a um acordo sobre Gaza

Polícia investiga como latrocínio morte de advogado do Mensalão em SP

Trump dá ao Hamas até 19h00 (BRT) de domingo para aceitar acordo sobre Gaza

Hospital Vila Nova Star não registrou 20 casos de intoxicação por metanol

Consumo excessivo de carne e açúcar causa 15 milhões de mortes prematuras no mundo, diz Lancet

Metanol na bebida: Motta quer resposta 'firme' e votação rápida na Câmara

Fraude no INSS: quais investigados fizeram movimentações suspeitas, segundo o Coaf?

Governador da Califórnia sanciona lei que autoriza venda de E15

Rússia lança seu maior ataque à rede de gás da Ucrânia desde 2022