Trump dá ao Hamas até domingo para chegar a um acordo sobre Gaza

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ao Hamas até as 18h (19h, horário de Brasília) de domingo para chegar a um acordo sobre seu plano para o futuro de Gaza, chamando-o de última chance para o grupo militante palestino.

"Um acordo deve ser alcançado com o Hamas até domingo, às 18 horas, horário de Washington, D.C.", escreveu Trump nesta sexta-feira no Truth Social.

"Todos os países assinaram! Se esse acordo de ÚLTIMA CHANCE não for alcançado, todo o INFERNO, como ninguém jamais viu antes, se desencadeará contra o Hamas."

(Reportagem de Doina Chiacu)