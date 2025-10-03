Trump dá ao Hamas até 19h00 (BRT) de domingo para aceitar acordo sobre Gaza

Topo

03/10/2025 12h10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um ultimato ao Hamas nesta sexta-feira (3) para que aceite seu acordo de paz em Gaza até 19h00 de domingo (horário de Brasília), sob pena de enfrentar um "inferno total". 

O Hamas tem até "domingo à noite, às 18h (horário de Washington, D.C.)", publicou Trump em sua plataforma Truth Social. "Se este ACORDO FINAL não for alcançado, um INFERNO TOTAL, como ninguém jamais viu, se desencadeará sobre o Hamas", disse ele.

Trump pediu aos "palestinos inocentes" que evacuem uma área não especificada, antecipando um possível ataque às forças remanescentes do Hamas. 

A maioria dos combatentes do Hamas "está cercada e militarmente encurralada, aguardando apenas minha ordem para que suas vidas sejam rapidamente destruídas. Quanto aos demais, sabemos onde estão e quem são, e serão procurados e assassinados", disse ele. 

"Peço a todos os palestinos inocentes que deixem imediatamente esta área, onde pode haver muitas mortes, e vão para áreas mais seguras de Gaza. Todos serão bem cuidados por aqueles que estiverem dispostos a ajudar. Felizmente para o Hamas, eles terão uma última chance!", acrescentou.

A proposta de paz de Trump, após quase dois anos de ataques israelenses devastadores em Gaza, foi endossada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, mas até agora não foi aceita pelo Hamas.

O plano inclui, entre outras coisas, um cessar-fogo, a libertação dos reféns mantidos pelo grupo palestino em até 72 horas, o desarmamento do Hamas e a retirada gradual de Israel de Gaza. 

A guerra eclodiu em 7 de outubro de 2023, com o ataque sem precedentes do Hamas ao sul de Israel, resultando na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. 

A ofensiva de retaliação israelense matou pelo menos 66.225 pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde do governo liderado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

sms/bgs/dg/mar/aa

© Agence France-Presse

